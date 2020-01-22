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賴清德說新潮流非最大派系 柯文哲笑回：想到就害怕

2020-01-22 10:56攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

台北市長柯文哲上午接受訪問時，被問到準副總統賴清德說新潮流不是民進黨內最大派系，沒有外界講得那麼可怕，他聽了直笑說：「很可怕，我想了就很害怕」至於賴清德提到說要跟民眾黨合作，柯文哲也僅笑回：「朕知道了」

準副總統賴清德說新潮流不是民進黨內最大派系，沒有外界講得那麼可怕，台北市長柯文哲...
準副總統賴清德說新潮流不是民進黨內最大派系，沒有外界講得那麼可怕，台北市長柯文哲笑說：「很可怕，我想了就很害怕」記者余承翰／攝影
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準副總統賴清德說新潮流不是民進黨內最大派系，沒有外界講得那麼可怕，台北市長柯文哲...
準副總統賴清德說新潮流不是民進黨內最大派系，沒有外界講得那麼可怕，台北市長柯文哲笑說：「很可怕，我想了就很害怕」記者余承翰／攝影
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柯文哲賴清德民進黨

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