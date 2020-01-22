財申曝光！陳明文2015年少申報保險、事業投資 遭罰9萬

民進黨立委陳明文。本報資料照片 分享 facebook

監察院最新一期「廉政專刊」公布公職人員財產申報相關資料，民進黨立委陳明文因2015年少申報配偶廖素惠的3筆保險及1筆事業投資，遭認定是申報不實，去年9月遭罰緩9萬元。

陳明文度過去年的300萬事件後，今又遇上廉政專刊公布財產申報不實的訊息，內文指出，陳明文在2015年11月15日的財產申報時，未據實申報配偶3筆保險及1筆事業投資1筆，經核受處分人陳明文所述申報不實的理由後，不足採信，應認定為故意申報不實；陳明文為此被裁罰處分9萬元，並在去年9月23日確定處分。

另外，申報不實部分還有挑戰高雄立委失利的國民黨籍李雅靜，她在申報2016年11月12日的財產時，未據實申報2筆土地及1筆汽車，去年7月確定被處分罰緩10萬元。

而新北市前副市長許志堅先前因收賄遭判10年徒刑，這次也被監察院發現，在2017年與12月與2018年12月故意隱匿財產與不實申報，去年8月與9月確定處分各處分罰緩20萬元。

至於副總統陳建仁的財產申報部分，前次申報存款465萬餘元，這次增加至634萬餘元，有價證券部分從1585萬餘元增加至1623萬餘元，但保單減少1筆，房貸則從243萬餘元減少至73萬餘元；總統府秘書長陳菊，前次申報存款1161萬餘元，這次增加至1304萬餘元，另外增加全國農業金庫高雄分行貸款購置不動產977萬餘元。