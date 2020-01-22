賴清德：新潮流不是黨內最大派系

準副總統賴清德今接受廣播專訪表示，新潮流不是黨內最大派系，是其他的。賴說，派系有正面的桶箍功能，不然支持者就散了，但如果派系沒有把國家利益擺在前面，就會傷及政黨存在的價值，「這是派系要檢討改進的。」

賴清德今接受廣播節目「新聞放輕鬆」專訪時表示，民進黨的組成跟成長跟國民黨不一樣，黨內文化組織不盡相同，因為國民黨權力是由上而下，大家都聽上面的，民進黨則是草根，大家創立民進黨後各自找支持者，自然而然有派系形成，而這其實有正面的桶箍功能，不然支持者就散了，只是派系影響整個黨或是國家運作，不能派系利益高過黨，或是黨的利益高過國家，這個國人心中有一把尺。

賴清德說，新潮流不是黨內最大派系，新潮流不是黨內最大派系，是其他的，但如果派系沒有把國家利益擺在前面，就會傷及政黨存在的價值，這是派系要檢討改進。

對於韓國瑜曾批評蔡總統被派系綁架，以及總統府祕書長陳菊高雄負債等等議題，賴清德說，這都是為了選舉利益的選舉語言，因為高雄目前固然負債兩千多億，但陳菊團隊每一筆都可以清楚交代，不是拿去做沒必要的建設，貪汙幾十億、幾百億這種事情也沒有發生。

賴清德還說，只要用一句話回應韓國瑜就好，「所以他落選了，因為他對民進黨真的不了解。」