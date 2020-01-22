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鴻海尾牙 防疫量體溫發口罩

2020-01-22 09:35攝影中心 記者曾吉松／即時報導

鴻海上午舉行尾牙，因應武漢疫情，在入口處量體溫發口罩。

鴻海上午舉行尾牙，因應武漢疫情，在入口處量體溫發口罩。記者曾吉松／攝影
鴻海上午舉行尾牙，因應武漢疫情，在入口處量體溫發口罩。記者曾吉松／攝影
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鴻海上午舉行尾牙，因應武漢疫情，在入口處量體溫發口罩。記者曾吉松／攝影
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鴻海上午舉行尾牙，因應武漢疫情，在入口處量體溫發口罩。記者曾吉松／攝影
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疫情尾牙

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