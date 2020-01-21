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游錫堃拜會藍綠總召 柯建銘：盼新國有新氣象

2020-01-21 20:41聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報系資料照
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新國會將於2月1日報到並選舉正副院長，其中立法院長呼聲最高的民進黨不分區立委當選人游錫堃今天與民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗會面。柯建銘說，聊得滿愉快，盼新國會能有新氣象、新文化。他也稱讚曾銘宗是可以溝通的人。

民進黨本次大選再度取得國會過半，即將推出的正、副院長人選以游錫堃，搭配現任立法院副院長蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高。民進黨團規劃在30日舉行籌備會，預計討論立法院正、副院長角逐人選，與黨團三長人選。

柯建銘表示，游錫堃是透過民進黨立委陳亭妃聯絡，本來約昨日見面，但因為立法院臨時會昨天仍在處理總預算案，所以改今日見面。

柯建銘說，下午會面過程約1個多小時，大家一起交換意見，過程中聊得滿愉快；30日的籌備會中，也會邀請游錫堃與黨團成員致意。會中游錫堃問他什麼時候拜訪國民黨團比較適當，柯建銘隨即打給曾銘宗，曾銘宗也很有誠意，表示他能到柯建銘辦公室一起聊。柯建銘也稱讚曾是可以溝通的對象。

柯建銘表示，新國會要展現新氣象、新文化，以對話代替對抗、不要再對立，朝野間要能夠溝通，院長就扮演相當重要的角色；且未來新國會不是只有正副院長改選，彼此間要能溝通比較重要，他也向游錫堃允諾，未來能幫忙的一定會幫忙。

柯建銘游錫堃民進黨

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