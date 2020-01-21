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被問下一步將入閣？ 林飛帆笑說：大家想像太豐富

2020-01-21 18:28聯合報 記者張世杰／台北即時報導

農曆春節將至，民進黨台北市議員許淑華及「勇敢樂團」重出江湖，今天於信義商圈發春聯...
農曆春節將至，民進黨台北市議員許淑華及「勇敢樂團」重出江湖，今天於信義商圈發春聯。記者張世杰／攝影
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2020大選落幕，民進黨主席卓榮泰的黨主席任期至5月19日為止，屆時民進黨秘書長羅文嘉、民進黨副秘書長林飛帆等中央黨部政務主管都將總辭，外界好奇林飛帆下一步是否入閣；對此，林飛帆今天受訪表示，大家想像太豐富，黨中央工作還未告一段落，未來事情留給未來去想。

農曆春節將至，民進黨台北市議員許淑華及「勇敢樂團」成員，包括民進黨副秘書長林飛帆、市議員邱威傑等，今天在信義商圈發春聯。

被問到之後動態，林飛帆表示，下一步的事情留給未來想，現在讓大家過個好年；媒體詢問聽說會入閣？林飛帆笑說，大家想像太豐富，黨中央工作還未告一段落，他跟羅文嘉、卓榮泰很清楚，手邊工作盡快完成，交接給黨中央團隊，完成後離開現在職務，未來事情現在沒有進一步打算跟想法，未來事情留給未來去想。

媒體追問，若黨公職有需要，是否會義不容辭？林飛帆表示，他現在沒辦法做預測及回應，最重要任務把手邊黨務交接工作，包括新年度預算編列，新春開始後也會有地方座談；一旁的許淑華解圍緩頰，大家會扒著林飛凡，優秀年輕人應該有更多位置及歷練，也網羅更多年輕人投入民進黨，林飛帆號招力更強，民進黨張開雙手迎接年輕人，不像國民黨把年輕人排除在外。

另外，代表民進黨挑戰新竹縣立委席次的鄭朝方，今天也現身一起發春聯，對於2022九合一大選，是否將角逐新竹縣長？鄭朝方未正面回應，說艱困選區的選戰，不能架構在別人的分裂，還是要回到原點，新世代政治工作者要實事求是，民進黨已經把艱困地方打成沒這麼艱困，相信民進黨未來在客家區、新竹縣，是非常大有可為。

民進黨林飛帆羅文嘉許淑華卓榮泰

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