韓國瑜的滷肉飯與礦泉水 到底是哪一碗？

國民黨總統候選人韓國瑜（左）吃飯不喜歡被看，只要有媒體鏡頭在場就不開動。 記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

2018年11月台灣縣市長選舉，韓國瑜一舉結束了民進黨在高雄的20年執政地位，奪走市長寶座，成了全台「人氣王」。很多人都好奇他在選戰中有何招數，他說靠的就是「滷肉飯與礦泉水」。

韓說選舉期間，每餐自己都只吃滷肉飯和喝礦泉水，顯示自己草根和接地氣，而礦泉水更可以象徵自己的選舉清澈透明，至於滷肉飯，原來更有一段故事。

2018年年初韓國瑜空降高雄參選，接手國民黨高雄黨部這個徒剩空殼的爛攤子，資源極其匱乏，要人無人、要物無物，韓唯有向黨中央討資源，他向媒體抱怨時說：「連一碗滷肉飯都沒有」、「不必滿漢全席，但至少有滷肉飯」。

發展下去，滷肉飯不單成了韓選舉資源極為匱乏的一個比喻，也不止是其日常飲食，更成了他與高雄人「搏感情」的工具。他每天早上從九點開始跑行程，往往一跑就要到晚上十點多，才可以坐下來吃晚飯，端起一碗滷肉飯大口大口的扒，再加一瓶礦泉水，如此簡簡單單就是一餐，既貪滷肉飯價廉味美，也貪可以「速戰速決」，他更說滷肉飯代表了庶民生活，從政的人要與基層同步呼吸。

大半年下來，他吃遍高雄的滷肉飯，甚至成為某幾間的常客，他笑稱未來可以出一張「高雄滷肉飯路線圖」。

他更自豪地說：「吃久了就熟了！有的老闆深綠的，被我活活吃成深藍的！」原來有滷肉飯老闆，本來偏綠，對這位不時光顧的藍營食客原本不瞅不睬，但日久有功，漸漸兩人開始聊上來，談論時政和民生，最後更變得投契，這一票就如此被韓爭取了過去。

但其實韓也被對手揶揄過，說他「滷肉飯」和「肉燥飯」不分，明明吃的是豬碎肉和滷汁一同淋上白飯，南台灣稱之為「肉燥飯」的食物，韓卻把它混淆為「滷肉飯」，後者在高雄其實指的是整塊滷肉和醬汁搭配白飯。

把滷汁肉燥飯叫作「滷肉飯」，這其實是北台灣的叫法；相反，若是整塊滷肉和醬汁搭配白飯，北台灣慣稱之為「焢肉飯」。這就是台灣的南北差異。因此韓國瑜被綠營批評「不瞭解高雄文化」。

韓卻反駁，說此舉是雞蛋裡挑骨頭，並說：「全台灣都知道滷肉飯是甚麼？滷肉飯在中、北部用慣了！只是代名詞，根本沒有意義，這樣的平民小吃發展成特色，就算南、北不同名字，也沒那麼嚴重。」

無論如何，成王敗寇，韓國瑜喜歡繼續叫這碗飯為滷肉飯，相信綠營也沒奈他何了。

滷肉飯堪稱台灣最庶民的食物，價廉物美，四十元新台幣便可買到，草根階層尤其是體力勞動者，往往靠一大碗滷肉飯，便可以飽肚，充電後再重新投入勞動。台灣庶民美食家舒國治，更把滷肉飯譽為台灣的「國飯」，與「國麵」牛肉麵齊名。

滷肉飯其實本來就是源於戰後初期台灣社會的貧窮及物資匱乏，那時除了

過年、過節，平日想吃肉委實不易，偶爾買到些豬肉，但亦因分量不多，一家卻食指浩繁，委實難以妥為分配，於是家庭煮婦心念一動，乾脆把肉切成肉絲、肉丁，以醬油、紅蔥頭及五香粉來滷製，如此一來全家人便可以均分均享，爆炒一鍋熱騰騰、香噴噴的滷肉汁，再澆在白米飯上，那就是讓人口水直流的一餐。此外，攤販亦不想浪費，把完整豬肉餘下的部分切碎和滷製，淋在米飯上又可以賣錢。於是，滷肉飯便逐漸大行其道。

經過大半個世紀，滷肉飯雖說庶民，但製作手藝亦見講究，例如舒國治說好的滷肉飯，要有以下條件：肉必須手切成細絲或細丁，不可用機器絞成肉醬，否則嚐不到肉的彈勁，且嚐不出肥肉的晶體；此外，台灣人本來吃慣蓬萊米，喜其香甜、飯粒黏作一團、口感夠Q，但滷肉飯卻偏偏要摻入適當比例的在來米，這種米本來不甜、飯粒鬆散、口感偏乾，但澆上了油油的滷肉汁，卻剛好可以依附在鬆開的飯粒上，而不致於像澆在蓬萊米上般，直滑落碗底，反而讓人倒胃口。

有很多人把滷肉飯寫作魯肉飯，但這也罷了，有人甚至因此把它連結到中國大陸山東省的簡稱，因而認為這是源於山東的食物。2011年國際知名飲食刊物米其林，在其英文版的Michelin Green Guide Taiwan 中，把滷肉飯譯成「Lu（Shandong-style）Meat Rice」，指台灣的滷肉飯源自山東。

台灣人對「正名」這個問題特別敏感，因此當年也搞起了一場為滷肉飯「正名」的小風波，當時的台北市長郝龍斌隨即表明，要與外國相關單位澄清，把魯肉飯正名為滷肉飯。

說回韓國瑜，或許他在選舉期間，成功地用滷肉飯和礦泉水，來為自己打造了一個草根和庶民的形象，但選舉噱頭只是一時，日子久了，始終會見真章。在韓就任高雄市長後不到一年，就爆出了夫婦名下存款原來有四千多萬新台幣，以及妻子在雲林農地上蓋有「豪華農舍」且牽涉違法建築等負面新聞，韓的草根和庶民形像，亦因而大打折扣。 《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事》書影／時報出版提供 分享 facebook

※本文摘自《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事》，作者／蔡子強。