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最會作菜的中華民國總統？蔡英文的拿手料理

2020-01-25 15:26聯合新聞網 文／蔡子強

蔡英文總統。 中央社
蔡英文總統。 中央社
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老子曾說過：「治大國，若烹小鮮。」那麼究竟又有哪些台灣總統是會煮飯燒菜的？

前面提過，蔣介石偶爾會在郊遊時親自動手炒飯，而馬英九亦曾經當眾表演煮牛肉麵，但相信他們的廚藝，都比不上蔡英文

曾經有位民進黨黨工戲言，說小英不單是史上最會吃的黨主席，也是史上最愛做菜的元首，柯P一到她家就吃得沒頭沒腦。

我相信這句話或多或少有跨張和吹捧成分，但蔡英文懂得下廚，卻是不爭的事實。

小英曾笑說，當年卸下陸委會主席後那「失業的半年」，開心過著普通人的家居生活，那時她也做菜給家人吃，為此她買了一套全新的鍋具、一套自己喜歡的碗碟，以便親自下廚，每次從洗菜開始到下鍋炒，足足要花上兩、三個小時，但能夠做出滿滿一桌菜，一家人大快朵頤，享受輕鬆的時光，便十分快樂。

大家可能認為口說無憑，那究竟有沒有外人親眼見證過小英下廚呢？

2015年6月，美國《時代雜誌》的駐京記者，特地飛台上門訪問這位即將面臨台灣總統選舉的大熱門，蔡英文稍稍露一手，親自為這位記者準備早餐，並打趣說：「返北京後告訴他們你曾經被台灣的下任總統款待過。」（Go back to Beijing and tell them you were served by the next President of Taiwan.）

讀者可能好奇，那麼蔡英文又煮了甚麼當早餐呢？這位《時代雜誌》記者寫下親自目睹小英下廚的一幕：

蔡英文正在做早餐。這位總統候選人打了五個蛋，和著平底鍋裡面的培根一起吱吱作響，再把一片片白色的厚片吐司疊起來。料理手法學自英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver），但是她忍不住要說，烹調食材屬於最純粹的台灣原料。培根來自「快樂豬」農場，距離她那簡單卻有品味的公寓不遠，而麵包是從她家附近的烘培坊買來的。她遞了一顆橘子給我，用英文跟我說：「有機的！當然也是在地的。」

原來煎蛋、煙燻肉、吐司、水果，是最普通不過的英美早餐，可能因為蔡到過英國留學，也可能因為來的是美國記者。但至於甚麼是「傑米奧利佛」料理手法，文中卻沒有解釋或介紹。

但如果以為小英只懂得煎兩隻蛋、煎兩塊培根，僅此而已，那就未免太小看她了。

有一次，小英在她常去的餐廳，就是那間在她住處附近的「田園台菜海鮮」餐廳，跟記者吃飯訪談，席間記者起鬨，要小英表演一下廚藝，於是即席借了店家的廚房，再次展露了一手，炒了一碟新鮮熱辣的「櫻花蝦高麗菜」，讓記者吃得讚不絕口。

這還不止，小英還上過電視表演廚藝。

2011年新春，小英身為民進黨主席向大家拜年的影片中，與大家分享了烏魚子的烹調方法。她說因為其老家屏東是盛產烏魚子的地方，因此她每年都收到大量從家鄉送來很好的烏魚子，所以每年新春最重要的一道菜，就是烤烏魚子。她在螢幕前，把作法娓娓道來。首先用酒把烏魚子擦乾淨，然後用爐火烤，她說她用的是電爐，但用碳爐也可以，但一定要火力夠，稍微烤一下就可以，不要烤過頭。

上述影片中，她還是光說沒做，但媒體又豈會如此輕易放過她，到了2016年年初，她終於親自上陣，由電視台TVBS 拍攝，她在家中親自下廚，邀請其核心幕僚到她家中吃飯的窩心一幕，節目主播還加了「畫龍點睛」的一句：「在這裡（廚房），她抓住了幕僚的胃，也抓住了他們的心。」

小英先用威士忌把烏魚子擦乾淨，再拿去烤，她嫌該爐火力不夠，於是還索性放在火上而非鍋上去烤，當被記者問到怎知道烏魚子幾時烤好，她還充滿自信的說：「這就看你的功夫和火候了。」烤好後，她叫記者聞一下，說是不是很香，還對著鏡頭說：「鏡頭可以聞得出來嗎？」之後，她再表演刀功，還說她小時候爸爸請客，負責切的人就是她。鏡頭前饞嘴的她，邊切邊吃，還淘氣的說，通常客人都是吃她吃剩的。最後她還一片一片的擺盤。看她每下手勢都頭頭是道，全無雞手鴨腳。在同一個節目中，她不單止烤烏魚子，還煮了兩大鍋東西來奉客，一鍋是咖哩雞，另一鍋是芥頭菜，有魚有肉有菜，再加上有湯汁配白飯，這確是配搭十分平衡的一餐，足見小英大廚的心思，一眾幕僚都吃得津津有味。

據說，除了前述烤烏魚子、咖哩雞兩味之外，煎牛排、義大利麵食、烤春雞等，都是小英大廚的拿手好菜。不過後三味都是西餐，似乎小英也不脫西洋留學生的本色。

節目中也為大家揭開平常大家沒有機會看到的小英廚房面紗，首先整個廚房都是白色，符合小英的簡約風格。小英還得意的向大家展示，本來報廢的電腦，拆下螢幕，再接上機上盒和喇叭，便成了一部電視，可以讓她燒飯做菜時看劇，據說她尤其喜愛諸如《明成皇后》等歷史劇。

《壹周刊》亦介紹過小英廚房的其他祕密。首先，小英說傑米奧利佛這位英倫帥氣名廚，是她廚房裡的偶像，因此毫不意外地，由傑米奧利佛推薦的法國Tefal 不沾鍋，以及LE CREUSET琺瑯鑄鐵鍋，就是她廚房裡的祕密武器；另外，小英也是杯子狂，家裡有一整櫃都是用來放各式各樣的杯子，據說她在倫敦拿到博士學位時，獎勵自己的方法，也是買了一套英國傳統杯具送給自己作禮物；之外，小英也是一個咖啡狂，家裡最常用到的，就是一部美式咖啡機，

她會現磨咖啡豆，沖出一杯最新鮮的咖啡；最後，料理桌上常常用到的，就是一把義大利麵料理夾，無論煮義大利麵，又或是前述的烤烏魚子，她都會用上。

但見慣世面，自己又懂得下廚的蔡英文，有沒有甚麼難忘菜式呢？

她在自傳中透露，有一道讓她自己難忘的菜式，並不是甚麼山珍海錯，也不是甚麼鮑參翅肚，而是一道普通不過的家常菜：洋蔥炒蛋。為甚麼平凡如炒蛋，也會讓她如此難忘呢？

原來，洋蔥是蔡英文家鄉屏東的特產。雖然她父親後來遷居台北，而她自己也在台北出生，但年幼時，從家鄉來探訪的親戚，總會帶些土產洋蔥來作伴手禮，所以家裡從不缺洋蔥。

這些洋蔥品種繁多，有甘甜爽脆，也有辛辣夠勁。她父親最愛吃的，就是以家鄉洋蔥來作的炒蛋。

至於家裡的小朋友包括小蔡自己，卻對洋蔥無可無不可，至少沒有像她父親般狂熱。她還說了一個笑話，說父親以前除了資助家鄉屏東的棒球隊之外，每次棒球隊的人來台北找他幫忙，他都會熱情款待，有一次，又有一位棒球隊小球員到來，父親又一如以往的熱情款待，當問對方想吃甚麼時，不知對方是否早聞其名，竟然說：「甚麼都可以！但拜託不要給我洋蔥炒蛋！」

畢竟，小朋友的口味跟成年人往往不盡相同。但如果小英年幼時是對洋蔥是無可無不可的話，那麼為何她又會對洋蔥炒蛋戀戀不忘呢？

話說，她家裡一向是由她母親做飯，有一天，母親不在家，只有她和父親兩人在家，到了吃飯時間，才發現母親也沒有安排，父女倆面面相覷，這時她肚子更發出「咕嚕」的一聲，父親沒有辦法，只好硬著頭皮，自己走進廚房。

沒多久，父親端出了一盤洋蔥炒蛋，小蔡那時只覺這盤炒蛋香氣四溢，父女倆找出前一餐沒吃完的剩飯，以這道菜吃完那餐飯。

蔡英文說，這是她爸爸唯一為她做過的一道菜。記憶中，那道洋蔥炒蛋的味道很香、很好吃，到現在還記得洋蔥和蛋的香味。

這道洋蔥炒蛋之所以好吃，或許是因為，肚餓本來就是最好的調味料，但亦可能因為，那是小英爸爸唯一為她做過的一道菜，洋溢了對父親的一份獨特記憶，而且，當天也只有父女倆人獨處，那種安安靜靜的溫馨，也融入洋蔥炒蛋的味道當中。

正如小英說，這就是幸福的滋味。

《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事...
《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事》書影／時報出版提供
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※本文摘自《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事》，作者／蔡子強。

蔡英文屏東

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