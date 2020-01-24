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馬英九偏愛無味「中興便當」？私下紅豆餅才是至愛

2020-01-24 13:24聯合新聞網 文／蔡子強

前總統馬英九
前總統馬英九
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比起李登輝吃盡山珍海錯，馬英九對吃真的沒有甚麼要求，且吃得十分簡單清淡，據傳原因是為了保持身材。

在馬卸任總統前夕，其幕僚便向外透露，八年總統任內，中午若然沒有應酬，馬英九吃的便是便當，而且是十分廉價，只賣五十元台幣的便當，總之這種便當有魚有肉，再加三種蔬菜、一種水果，做到營養均衡，馬英九便已經可以。

究竟這種被稱為「中興便當」的便當好不好吃？有幕僚坦白說：「吃幾天就沒胃口。」尤其是因為一早十一點就送來，到中午吃飯時，往往已經成了凍便當。但好一位馬總統，卻八年如一日地吃著，而且還經常一天午晚兩餐都吃。

那麼馬英九是否就真的完全不饞嘴，完全沒有心頭好呢？答案也不是，只不過他喜歡吃的，也是普通不過的東西。他愛吃甜食，尤其是各種紅豆製品，至愛是紅豆餅。據報導，馬在總統任內搭乘空軍一號專機時，空服人員也會貼心地幫他準備紅豆餅，甚至是紅豆湯。網上更流傳一幀照片，是他在宴會上貪嘴吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪眼。

後來有報導，其實這是2008年雙十國宴上的場景，馬大口吃紅豆餅，在旁夫人用不可思議的表情瞪著他，要他吃小口一點，周認為他那天已經吃了壽司、生魚片等很多東西，竟然還要吃紅豆餅。馬後來被問到此事，叫屈說因為紅豆餅實在太好吃了，才讓他忍不住。

2018年，馬幫國民黨議員參選人造勢，來到內湖737市場，坊間民眾熱情，特地為他準備了紅豆餅，且是整整兩大盤，但馬卻一個都沒吃。民眾問他怎麼不吃呢？馬竟笑說，直播怕太太會看到，吃了就不用回家了。但卻小聲說麻煩打包，足見他的幽默感。

前總統府祕書長羅智強，曾經在〈總統與紅豆餅〉一文中，亦透露了馬英九喜愛紅豆餅的祕密。當中有以下一段：

很多人都知道總統愛吃紅豆餅，我今天要來分享一個有關總統與紅豆餅的小故事。2008年總統大選，幕僚們陪著總統上山下海、東奔西跑。有一次，車隊經過了一個賣車輪餅的攤販。幕僚貼心的買了許多車輪餅，一方面給總統吃，另一方面也讓大家分著吃，犒賞一下在行程奔波間的辛勞。總統看到了他的座位上放著車輪餅，便開始享用。我坐在總統旁邊，看到總統吃完一個又拿一個，一口氣竟然連吃了四個，接著又拿起了第五個咬下去。我心想：「總統也真的太愛吃車輪餅吧，竟然吃了五個。」結果，念頭還沒轉完，便聽到總統終於忍不住開口問：「為什麼我吃了五個，都還沒吃到紅豆的？」原來幕僚去買的那家車輪餅，紅豆口味剛好賣完，所以買來的車輪餅中，根本沒有紅豆口味的。

紅豆餅，又叫車輪餅，是一種在台灣大街小巷都常見、攤販現做現賣新鮮熱騰騰的傳統甜點。以麵粉、雞蛋與砂糖製成餅皮，內裡再夾上紅豆餡，近年再發展出奶油、起司醬、巧克力等餡料，但始終紅豆餡才是傳統和正宗。

中國大陸並沒有類似的紅豆餅。台灣曾經有長達半世紀之久是日本殖民地，於是很多日本的飲食和料理方法都傳入台灣，其中一樣就是紅豆餡餅，分別有「銅鑼燒」和「今川燒」兩大製法，兩者的分別是，前者是以兩片烤熟的餅皮把紅豆餡夾起來，而後者則較接近如今台灣的紅豆餅，真的是烘成一個餅。

順帶一提，雖然馬英九最愛的甜點是紅豆餅，但他太太周美青卻不然，在他的《八年執政回憶錄》中透露，太太喜歡吃黑巧克力，每次收到有人送他黑巧克力，他都會特別叮囑隨扈：「這一定要帶回家給我太太。」周美青更特別喜歡吃福華飯店的「柏林巧克力蛋糕」，每逢碰上特別紀念日，馬都會交代祕書買一份讓他帶回家送太太，討她歡心。

《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事...
《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事》書影／時報出版提供
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※本文摘自《大人們的餐桌‧中華篇：從民初到二十一世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事》，作者／蔡子強。

紅豆餅便當馬英九巧克力周美青

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