蔡正元：蔡英文何時宣稱「中華民國台灣政府」才是關鍵

國民黨政策會前執行長蔡正元今天在臉書發文表示，蔡英文總統說「我們有政府，有軍隊，我們是獨立的主權國家，我們叫自己中華民國台灣」，但包括蔡英文在內，大部份的人都很，難清楚，最麻煩的問題在於「 主權領土」範圍在那裡？

蔡正元表示，簡單的答案是，台灣、澎湖、金門、馬祖、東沙、太平島，困難的問題是，主權領土範圍的依據是什麼？

他指出，中華人民共和國依據聯合國1949年291號決議案及1971年2758號決議案，定義出主權領土範圍；中華民國依據1943年開羅宣言及1946年中華民國憲法，定義出主權領土範圍，這兩種主權領土範圍有多少差異？

蔡正元表示，1992年兩岸九二共識沒有處理主權領土問題，而是指兩岸在事務性協商時遵守一個中國原則，但不談各自的一個中國定義，換言之，在兩岸事務性協商以外的場合，兩岸各自採取各自的說法。

他指出，中華民國至今從來沒有承認過中華人民共和國，因爲無法定義出對岸的主權領土；同樣的，中華人民共和國至今也無法承認中華民國，因為無法定義出主權領土。

蔡正元表示，以上是兩岸的國家定義和承認出了問題，這跟817萬選票無關，就是1000萬選票也沒用。

他表示，蔡英文說沒有宣布獨立，沒有改國號和國旗就是善意，這也解決不了問題，因爲跟著美國走是對的，但跟著美國對敵中國大陸，大陸怎麼可能視爲善意。

蔡正元表示，國家定義和承認無法解決，就要設法往下一層處理，就是解決「政府承認」的問題，因爲這只涉及「行政管轄權」，而不涉及「主權領土」。蔡英文拋出「中華民國台灣」看是很聰明機巧，但什麼時候要自稱「中華民國台灣總統」，或宣稱「中華民國台灣政府」才是關鍵。