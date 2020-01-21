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連趕兩市政行程 韓國瑜避媒體提問

2020-01-21 14:32中央社 高雄21日電

高雄市長韓國瑜今天上午主持市政會議，致贈貼有「吉」字的茂谷柑祝守候場外的媒體新年快樂，迴避媒體提問；隨後轉往愛河畔另場記者會，面對媒體堵訪同樣也是不發一語。

韓國瑜上午主持市政會議，在步出電梯即向守候場外的媒體拜早年表示，「這年頭在高雄新聞界真不好混，高雄新聞界最累，全國最累」隨行的市府人員推來一籃貼有「吉」的茂谷柑，韓國瑜當場一一發放茂谷柑給現場媒體記者。

面對媒體提問「市民要提出罷免，更有國民黨員連署開除黨籍」，韓國瑜繼續發茂谷柑給記者，並對提問記者笑稱「你問太多次啦，過年新年快樂啊」。

韓國瑜市政會議頒獎表揚社政、衛生局有功人員，隨後趕往七賢橋下的愛河畔出席「愛河．愛之鯨」騰躍開幕記者會，受到現場多名支持者歡迎，並應民眾要求簽名。韓國瑜致詞為這個裝置藝術揭幕，記者會後面對現場堵訪拱手不發一語離去。

「愛河．愛之鯨」由高市府與新象活動推展中心、瀚亞設計合作，邀請美國建築設計團隊Studio KCA，由藝術家Jason Klimoski創作。作品水面上13到15公尺，水面下5公尺，使用鋼鐵量約35噸，放置愛河河床上，再包覆約15噸的各種回收塑膠製品。

今天起至3月31日在愛河七賢橋南面（立德棒球場前）展出，並配合2020高雄燈會藝術節，結合傳統與現代藝術，以及對生命的關懷，共同響應國際間關注的環保議題。

高雄市長韓國瑜今天上午主持市政會議，致贈貼有「吉」字的茂谷柑祝守候場外的媒體新年...
高雄市長韓國瑜今天上午主持市政會議，致贈貼有「吉」字的茂谷柑祝守候場外的媒體新年快樂，迴避媒體提問。聯合報記者劉學聖／攝影
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韓國瑜愛河

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