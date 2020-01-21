沒修憲已經算克制？網：席次都給民進黨也不會獨立

2020大選前，蔡英文競辦發言人林靜儀説「支持統一的人是叛國，若席位夠多，民進黨就會修憲宣布獨立」引發議論，前立委邱毅說，當時認為他則認為林靜儀説出了蔡英文的「真心話」， 如今看到蔡英文談話，到國民黨青壯世代「拿香跟拜」的媚俗，心𥚃沉痛異常，即使冒著被《反滲透法》迫害的高度風險，他仍必須再做一番警告，期盼有權力者能幡然醒悟懸崖勒馬！

邱毅在臉書指出，林靜儀的言論引發高度爭議，林靜儀也辭去發言人，許多人説林靜儀「失言」，他則認為林靜儀説出了蔡英文的「真心話」，果然，蔡英文得到817萬票連任後，接受外媒專訪，指她一直沒有正式宣佈台灣獨立，也沒有修憲或改變國旗，表現「已經算克制了，並狂言一旦大陸攻臺，要付出很大代價。

邱毅說，蔡英文如今倚仗美國和選票為後盾，不僅公開宣布獨立，也毫無遮掩地向大陸求戰。此種挑釁大陸的狂妄作為，擺明是要搞成兩岸對抗，促使台海地動山搖。不錯，大陸攻台是要付出代價，但台灣面臨的結果就是毀滅，任何一個正常的台灣人都不希望看到這種場面，那些投票給蔡英文的廢青們不知是何看法？

邱毅表示，他早在去年就再三提出警告，蔡英文若連任，繼續走台獨路線，而且挑釁玩火搞對抗，兩岸將地動山搖，武統的結果就可能出現」。無奈此番善意警告，不但被當成「馬耳東風」，還被肆意抺黑。綠營以此排山倒海的攻擊他，逼他退出國民黨不分區立委。藍營內的假統和投機統，更逮著機會鬥爭他，以報復他不肯做「乖乖狗」的傲慢。

有網友指出，習翁會面已經給出答案，習下次定調決定往後，已無退路；有人指出，回到現實面，不管是何種狀況，老共都不會打，因為根本不用打，台灣會逐漸蕭條而被接收；也有網友表示，連美國都質疑台灣自我防衛的意願，台灣兵役制度應該和以色列一樣，不論男女都服役三年。目前台灣這樣的兵役制度，根本是自我棄守！