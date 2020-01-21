九二共識爭議 沈富雄：蘇起已棄甲只有馬英九還提調整

國民黨選戰大敗，黨內興起對「九二共識」兩岸路線的質疑。前民進黨立委沈富雄今天表示，「九二共識」一路走來，給國民黨「小短多」卻是「大長空」。沈也說，九二共識一詞原創者前國安會秘書長蘇起已經棄甲，只有馬英九還提出「可以調整」的四項原則，其中「北京可以接受」一項，使國人嘆為觀止。

沈富雄以「沒有共識下的獨白」為題在臉書提出七點看法。首先，「九二共識」一辭為蘇起所原創，原意是以「各表」的方式塞進「中華民國」以平衡接受「一中」的風險，既是合憲，並以圖存。不意28年來，北京逐步取得「九二共識」的話語權，並於最近升級為比撼山難的「定海神針」，其主軸就是「一中原則」，尚在斟酌的「一國兩制，台灣方案」則可視為「施行細則」。

沈富雄說，此一演變證明民進黨對「九二共識」的揶揄與抗拒，確有先見之明。蘇起已經棄甲，只有馬英九還提出「可以調整」的四項原則，其中「北京可以接受」一項，使國人嘆為觀止。川普幾度稱金正恩、習近平是「我的好朋友」，金、習豈有任何喜色，但見馬英九此時再提當年胡、布電話中的片語隻字以撑顏面，「其迂腐的程度令人咋舌」。

沈富雄說，回顧「九二共識」一路走來，給國民黨「小短多」卻是「大長空」，不僅此番大選即將「三輸」，原視為強項的「兩岸政策」亦面臨瓦解。

第二，為了掩飾我方非「表」不可的無奈，硬是以「各表」納入對方，其實北京從來沒有「表」的意願與必要，「各」是虛字。第三，「各表」的效應，內戰未落幕，主權競合，治權分立，以表白不「獨」，但北京不領情。國際社會滿頭霧水。人民不解，視為荒唐。民進黨奚落調侃，坐收「愛台紅利」近30年。

第四，我方仍須一「表」，但不是「告白」的表，而是「主張」的表。第五，國際社會（含北京）應正視中華民國的存在，至於正視的後果是一中，還是兩中，有賴北京的智慧，弱小的一方無需置喙。