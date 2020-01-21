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馬英九推「鼠年賀歲片」！扮1日外送員 訂餐者興奮到結巴

馬英九推出「鼠年賀歲片」 再次挑戰一日外送員

2020-01-21 12:28聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，化身馬大九，再次挑戰一日外送員，親送金鼠福卡，並強調是「鼠年賀歲片熱騰騰上映！！」

片中馬大九騎著電動自行車，親自幫民眾送餐，還送上自己親筆寫的小春聯當伴手禮，讓訂餐的民眾驚喜連連。戴著口罩及安全帽的他，一開始並沒有引什麼注意，甚至有人因這位「怪怪」的外送員太囉唆而有些不耐煩，但在馬前總統露出真面目後，訂餐者的情緒立即大扭轉，有人重複確認了好幾次「你是馬英九嗎？」，有人高興得問還能不能「加點」，還有人緊張到結巴，直呼這是什麼狀況？

馬英九也接到學生的訂單，他騎車經過以前住了8年的重慶南路官邸，送餐到北一女中；被學生認出後，立刻在現場引起騷動。馬英九關心學生們平時中午都吃什麼，還跟大家說「後會有期」，同學們也開心地跟他合照。

馬英九辦公室表示，送餐是「隨機接單」，影片拍攝時會接到什麼單、送到哪，事先完全無法預測。馬英九化身一日外送員遇到的第一個難題就是，從政多年的他，許久沒有自己操作交通工作。影片拍攝前，馬英九還特別抽時間，在辦公室及住家附練習騎電動自行車，以確保能夠順利達成外送任務。看到馬英九從不太熟悉控制油門及煞車，到能單槍匹馬在車陣穿梭，也讓原本心情七上八下的幕僚，總算鬆了一口氣。

這不是馬英九第一次挑戰外送員。去年12月他外送午餐到北一女，「總統級外送」讓北一女學生超驚訝。馬英九當時頭戴鴨舌帽、面戴口罩，身上還背著一個貼有「馬大久外送」的外送袋，因為身邊更有多台攝影機跟拍，引起學生觀望。不久，一位女同學現身向這位外送員取餐，但他卻示意讓同學將取餐費用交給另一位外送員，自己則是拿出一份紅色春聯送給同學，並將口罩脫下，大家才知道外送員就是馬英九，有人笑說「好好笑喔」、「真的是本人誒」。

前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，再次挑戰一日外送員，強調是鼠年...
前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，再次挑戰一日外送員，強調是鼠年賀歲片騰騰上映！。馬英九辦公室提供
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前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，再次挑戰一日外送員，強調是鼠年...
前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，再次挑戰一日外送員，強調是鼠年賀歲片騰騰上映！。圖片翻攝馬英九臉書。
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馬英九外送員電動自行車

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