請辭清倉／陳師孟再為扁朝出手 批前特偵組不當辦案

槓上法界的監委陳師孟宣布請辭後，近日陸續出清案件，今下午將舉行調查報告記者會，公布前特偵組在華揚史威靈案董事長郭清江涉貪案上「處置未當」。

1995年成立的華揚史威靈公司，主要從事飛機研發和量產，最大股東耀華玻璃公司、國發基金及航發會，2002年國內共累積投資5.7億美元，經濟部則於2005年指派郭清江擔任董事長，但前特偵組在2008年大選期間調查公司是否遭掏空，郭清江被指在公司虧損下領取巨額紅利，隨後華揚史威靈也轉售。

此案除了郭清江遭調查，當時前後任的行政院長游錫堃、謝長廷、秘書長卓榮泰，以及前後任經濟部長何美玥、陳瑞隆都先後被特偵組傳喚，藉以釐清在嚴重虧損下，且行政院並未同意，是誰同意經濟部讓郭清江領取15萬美元紅利，但最後郭清江獲不起訴處分。

陳師孟則是在2018年底申請自動調查指出，特偵組當時在選舉期間啟動查案，選後卻不辦案，且一般調查案件8個月就需結案，此案卻歷經5年多，才偵查終結，且質疑特偵組在偵查期間疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩給媒體，且未按法定程序即限制出境郭清江長達10個月之久，因此啟動調查特偵組是否違反偵查不公開原則，及有無遵循相關規定程序即限制郭清江不得出境等情事。

歷經一年多的調查，預計1月底離開監察院的陳師孟，下午記者會將公布「前特偵組偵辦郭清江涉瀆職等罪案件處置未當」調查報告；不過，特偵組早已廢除，此案也僅是以調查報告方式呈現，監院人士認為，應無太大影響。