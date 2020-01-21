王漢志醉後鬧急診室 監委批金門縣政府消極

針對金門縣衛生局長王漢志去年酒後對金門醫院急診醫師推擊，監察院本月初通過監委提案彈劾王漢志，今也通過調查報告，內容批評，金門縣政府政風處當初的調查流於形式，衛生局也未訪查受暴對象，僅憑王漢志片面供述作為調查內容，亦未依醫療法規定進行裁罰，均失諸消極，顯有怠忽。

王漢志去年陪家人赴金門醫院急診室就診，疑似因酒後不滿陳姓醫師醫療處置，除了飆罵髒話還推擊陳姓醫師，雖然當晚到院向陳姓醫師致歉，仍是引發軒然大波，遭縣府召開的考績委員會記過2次，調離現職，本月9日遭監委張武修、林雅鋒提案彈劾通後，移送公務員懲戒委員會審理。

監察院內政及族群委員會今通過張武修、林雅鋒提出的調查報告，要求金門縣政府、衛福部督同所屬部立醫院確實檢討改善。

報告內容顯示，金門縣政府人事室簽政風處協助辦理此案，但政風調查報告非實際調查，顯流於形式；衛生局也未訪查受暴對象，僅憑王漢志片面供述作為調查內容，亦未依醫療法規定進行裁罰，均失諸消極，顯有怠忽。

金門縣政府後續囿於醫事人員任用有其特殊性與公務人員任用法規，將王漢志以「借調方式」遠離衛生局長職務，但監委認為這未能阻絕其因業務接觸可能產生之風險，應儘速檢討職務調整方式，且為避免延誤公務，應請金門縣政府儘速妥處後續職務，好讓各項業務正常運作。