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徐永明：民進黨一手下架吳斯懷 一手卻放縱統促黨？

2020-01-21 11:27聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

立法院昨日處理109年度中央政府總預算，時代力量黨團針對內政部預算提出主決議，要求內政部依據憲法增修條文及政黨法，將中華統一促進黨移往司法院憲法法庭並討論是否解散，結果表決反對多於贊成，時力的主決議沒通過。時代力量黨主席徐永明更在臉書批評，民進黨一手要下架吳斯懷，一手卻放縱統促黨，未來四年治國方略？

徐永明說，民進黨大選時傾全黨之力，主打下架吳斯懷，反對中共同路人進國會，結果選舉完，時力提案要求內政部硬起來處理統促黨，卻被反對。

徐批評，民進黨這是甚麼雙重標準，一手下架吳斯懷，一手放縱統促黨，更不要提民進黨政府何時要認真「反紅媒」，難道未來四年治國方略是只要把「芒果乾」擴大生產販售就好？

徐說，內政部就是「政黨法」的主管機關，去年年中也召開記者會說明，若政黨未依程序登記，可以依法廢止，也要求政黨應依規定提出年度財務狀況，可見內政部對政黨的管理有重要權責。如今統促黨一亂再亂，形成台灣社會暴力亂源，結果內政部還消極以對，實在莫名其妙。

徐永明批評，行政部門怠惰，不管執政黨委員或在野黨委員都有責任監督，若顏色對了就要護航到底，那只會讓台灣民主向下沉淪。

時代力量黨主席徐永明。圖／本報系資料照
時代力量黨主席徐永明。圖／本報系資料照
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圖／擷取自徐永明臉書
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內政部民進黨統促黨徐永明吳斯懷

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