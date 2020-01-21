黨主席補選「風向」？張雅屏：除了錢 我什麼都符合

國民黨主席補選公告起跑， 黨前副主席郝龍斌宣布參選，前黨主席朱立倫動向受注目，選後沈默的朱立倫今天試乘環狀捷運線後在臉書發文表示，「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程。」

郝龍斌的宣布參選，朱立倫的志業說又帶出什麼「風向，黨內各有解讀。連日來對黨務改革積極發表看法的組發會前主委張雅屏今天在臉書發文表示，國民黨未來要回頭走價值路線為主，朝向有格局的大黨走，還是選票路線為主，朝隨波逐流的中小型政黨走，這次國民黨主席補選將是台灣政局，甚至兩岸關係發展重要分水嶺。

張雅屏說，若依照目前檯面上的說法，他具中評委身份符合資格，擔任過副秘書長兼組發會主委與地方主委，籌組青年團，並參與過各級輔選，中央地方以及黨務選務都做過。

張雅屏自我調侃，他因輔選文宣案褫奪公權五年，因此絕無可能搶公職，能專任黨職專心任事。因此，參選黨主席，「除了錢，我什麼都符合。」

針對黨的價值論述，張雅屏指出，國民黨的存在在華人世界非常重要，因為代表了民主價值與中華文化的融合，對比其他華人國家證實了這樣的發展方式，將帶給人民幸福，對比中國共產黨的制度方式更適合華人。在文化與國家層次應予以彰顯。政黨層次的三民主義，是國民黨的立黨基礎，三民主義本身就是極具東方特質的社會主義。

張雅屏表示，因此在維持中華文化作為中華民國立國基礎，在台灣茁壯成為文化大國的方向，國民黨不能退讓，更不該妥協。價值上的退讓與妥協只會換來殲滅。