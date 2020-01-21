彰化縣政一級主管大調動 雲林縣前副縣長接計畫處長

彰化縣政府今天上午發布10名一級主管異動，是王惠美就任一年多以來，縣府最大人事調整，其中，自縣長王惠美上任以來即未派任的計畫處長，由今年66歲的高孟定接任，他是雲林縣前縣長張榮味任內的雲林縣副縣長，跌破眾人眼鏡；至於副縣長缺仍然未補。

除計畫處長由高孟定接任外，其他異動的人事，包括縣府參議田飛鵬調任城市暨觀光發展處處長，原城觀處長馬英傑調任縣府參議；縣府參議李俊德調任新聞處長；縣府原行政處長蔡松煇因個人生涯規劃離職，由參議王玟升調任行政處長；財政處長陳燕慧調任縣府參議代理地方稅務局長，原稅務局長楊瑞美調縣府參議；地政處長劉坤松調任財政處長，地政處長由副處長陳麗梅代理；建設處長劉玉平調任經濟暨綠能發展處長，建設處長由副處長陳威宏代理。

縣府指出，高孟定是國立台大土木工程學系博士，曾任雲林縣副縣長、立法委員、國大代表、逢甲大學都市計畫與空間資訊系副教授。

王惠美縣長上任時，針對原留任的一級主管，曾表示以三個月觀察期，後來為了讓縣政平穩過度，過了一年，才適時做了此次人事異動。

由於可運用的職缺有限，或未有屬意人選，因此人事調動不大，像另一名副縣長缺即還未補，而計畫處長、新聞處長均由副處長代理，經濟暨綠能發展處長則由建設處長代理，到此次人事調動才正式補缺；不過，新發布的地政處及建設處長仍是由副處長代理。