移送統促黨被否決 時力主席嗆民進黨：芒果乾吐垃圾桶

立法院昨天處理109年度中央政府總預算，不過時代力量黨團針對內政部預算提出主決議，要求內政部依據憲法增修條文及政黨法，將中華統一促進黨移往司法院憲法法庭並討論是否解散，不過，由於反對多於贊成，時力的主決議沒通過，時力黨主席徐永明嗆民進黨選前狂餵芒果乾，選後就吐到垃圾桶。

徐永明在臉書指出，看懂提案有那麼難嗎？時代力量的提案是「請內政部依憲法增修條文與政黨法之規定，針對統促黨檢具相關事證，聲請憲法法庭審理」。卻有人刻意扭曲成時代力量要「立法院」移送統促黨，然後把時力扣上讓司法問題政治化的大帽子。請看清楚提案，是請「內政部」蒐集相關事證後，由「內政部」聲請憲法法庭審理。

徐永明說，之前葉俊榮擔任內政部長時就說過，研議對統促黨祭出政黨違憲解散案，現任部長徐國勇也說過正在積極蒐證，顯見內政部已有蒐集相關證據。襲擊黃之鋒、在台大毆打學生、對何韻詩潑漆，這四年來統促黨幹了多少危害民主憲政的事，難道這都假的嗎？