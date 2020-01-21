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移送統促黨被否決 時力主席嗆民進黨：芒果乾吐垃圾桶

2020-01-21 10:30聯合報 記者林文義／台北即時報導

立法院昨天處理109年度中央政府總預算，不過時代力量黨團針對內政部預算提出主決議，要求內政部依據憲法增修條文及政黨法，將中華統一促進黨移往司法院憲法法庭並討論是否解散，不過，由於反對多於贊成，時力的主決議沒通過，時力黨主席徐永明嗆民進黨選前狂餵芒果乾，選後就吐到垃圾桶。

徐永明在臉書指出，看懂提案有那麼難嗎？時代力量的提案是「請內政部依憲法增修條文與政黨法之規定，針對統促黨檢具相關事證，聲請憲法法庭審理」。卻有人刻意扭曲成時代力量要「立法院」移送統促黨，然後把時力扣上讓司法問題政治化的大帽子。請看清楚提案，是請「內政部」蒐集相關事證後，由「內政部」聲請憲法法庭審理。

徐永明說，之前葉俊榮擔任內政部長時就說過，研議對統促黨祭出政黨違憲解散案，現任部長徐國勇也說過正在積極蒐證，顯見內政部已有蒐集相關證據。襲擊黃之鋒、在台大毆打學生、對何韻詩潑漆，這四年來統促黨幹了多少危害民主憲政的事，難道這都假的嗎？

如果今天這項提案通過了會有兩種情形，第一是內政部檢附證據提出聲請，由憲法法庭審理。第二種情形是內政部沒有蒐集到證據，然後告訴立法院，因為沒證據所以無法遵照提案辦理。無論是何種情形，都是內政部要交代清楚的事，民進黨團實在沒有反對的理由。請執政黨不要選前狂餵芒果乾，選後就吐到垃圾桶。

時代力量黨主席徐永明。 聯合報系資料照／記者賴于榛攝影
時代力量黨主席徐永明。 聯合報系資料照／記者賴于榛攝影
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內政部時代力量統促黨

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