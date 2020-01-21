民眾黨「兩個太陽」？ 柯文哲：沒有問題的政黨才奇怪

立法院新會期下月即將開議，民眾黨將進軍國會，黨團總召由北市府勞動局長賴香伶擔任，不過近來卻因準立委蔡壁如頻頻四處「放火」，先後拋出「在野大聯盟」、「挖角黃國昌擔任副主席」等話題引發爭議，遭外界質疑黨內根本就是「兩個太陽」，幕僚也擔憂依照蔡壁如藏不住話，發言又不夠精細的個性，未來進入立院可能會爭議連連，黨團內部定調，由賴香伶主責發言，蔡退居二線。

實際上，蔡壁如儘管尚未進入國會，卻已引發不少爭議，包括喊話成立「在野大聯盟」，卻慘遭時代力量打臉，質疑「雞兔無法同籠」，最好只好讓人在歐洲出訪的黨主席柯文哲隔海救火，將在野大聯盟更名為「全民大聯盟」。

不料蔡壁如卻又在接受媒體專訪時，提及將邀請時代力量立委黃國昌擔任副主席，引發熱議，最後就連柯文哲都隔海向蔡壁如喊話「不要再消費黃國昌」；蔡壁如日前赴立院參加說明會，卻被綠營幕僚怒批作秀，蔡卻喊冤「不知來一狗票記者」，發言再度令外界傻眼。