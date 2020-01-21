台灣外交處處吃癟 柯文哲：總算在布拉格上扳回一城

上周啟程訪歐的台北市長柯文哲，一連參訪捷克布拉格、波羅的海三小國、芬蘭等地，今搭機準備返台，預計明天清晨6時10分返抵國門。對於這趟出訪的心得，柯文哲表示，這次來有個目的，除了要和布拉格簽姊妹市，就是看一下這些國家在面對強大鄰居在旁邊時，是怎麼維持他的自主性、獨立性。

柯文哲說，台灣這麼多年在國際外交上處處吃鱉，總算有一個地方莫名其妙贏回一城(指和布拉格簽署姊妹市)。

柯文哲說，除了布拉格以外，這趟還參訪了波羅的海三小國、芬蘭，我們再觀察一個東西，就是他們都有一個很強大的敵人在旁邊，像芬蘭曾經和俄國開戰，波羅的海三小國也曾經被蘇聯佔領，1991年才重新獨立，所以我們可以看這些國家在強敵旁邊怎麼維持自主性，或許可以給我們台灣一些啟發。

不過柯文哲也說，我們看一看，書還要讀一讀、想一下 ，有些啟發，但還是需要再整理一下。

柯文哲也提到參訪芬蘭科技研究中心(VTT)、諾基亞(Nokia)企業的心得，認為芬蘭人口只有台灣四分之一，國土是台灣的9倍大，是地廣人稀的國家，對他們來講，無法用人口紅利或是天然資源去撐起這個國家，所以是被迫讓創新成為他們的出路。

柯文哲說，參訪錢本來以為他們的VTT很像台灣的工研院，但參訪後發現不僅限於技術層面，常常是解決社會問題，我們回去再討論看看，有些組織架構可以再討論。

柯文哲表示，Nokia 曾經做手機很成功，但因為智慧型手機沒有跟上就垮掉了，如今5Ｇ捲土重來，很專心在做5G基礎建設。

柯文哲認為，在中美對抗下，華為在自由世界沒有市場，這給了Nokia很好的機會重新復興，不過他有機會，但也不確定一定可以做得起來。