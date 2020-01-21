中國再打壓人權 法界強力譴責

針對中國政府持續迫害人權立法院20日召開記者會，民進黨立委尤美女（左4）、旅美人權律師滕彪（左1）及民間司法改革董事長林永頌（左2）等都出席表達譴責。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 警方超時羈押、祕密開庭，也沒有立案紀錄！針對中國政府持續迫害人權，民進黨20日召開記者會，包括立委尤美女、旅美人權律師滕彪及民間司法改革董事長林永頌等都出席表達譴責。林永頌忿忿表示：「荒謬的是，中國一方面舉辦世界律師大會，另一面卻在迫害人權律師。」

文字獄再起？

立法院20日召開「台港打臉，習近平繼續抓人！」記者會，會中與正被羈押的丁家喜律師老婆，人在美國的羅勝春視訊連線。她表示，丁家喜長期以非暴力、理性及和平的方式提倡人權運動，「卻在家中與朋友討論政治後，就莫名的遭到逮捕。」

旅美中國人權律師滕彪說：「習近平愈來愈限縮公民社會的自由，也對異議者進行全面鎮壓。」立委尤美女則表達強烈譴責，提醒中國政府「用強制脅迫的手段是不能夠達到目的的。」她表示，這不只是中國維權律師的事，像是李明哲到現在也還沒被釋放，也與台灣人有關。

籲中國恢復法治

「當初各國聲援的力量才促成台灣解嚴，中國還是在乎國際社會的。」尤美女補充，施壓是有幫助的，一方面能聲援維權律師，也呼籲站在自由法治民主的國家出來譴責。「中國有這麼好的科技，卻用在監視人民的錯誤行為上。」民間司法改革基金會董事長林永頌說道。

台北律師公會常務理事薛欽峯也強調「人權是普世價值」，他說：「中國沒有民主正當性，更不注重程序正義，這對一個崛起中的大國來說不是好現象。」他更舉例，香港本來僅有的法治，也在一夕之間淪落，「希望有更多重視司法程序及人權的人挺身而出，我們也希望中國的司法有一天能真正的獨立」

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