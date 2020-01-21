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周刊爆料喬貸款助詐騙犯潛逃 曾銘宗澄清不認識當事人

2020-01-21 08:50聯合報 記者劉宛琳／台北即時報導

鏡周刊報導國民黨代理秘書長、立委曾銘宗接受陳情，去年協調3家公股銀行讓潤寅貸款展延3個月，導致潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之得以潛逃出境。對此，曾銘宗澄清此為轉介陳情，他並不認識楊、王兩人，當初是基於美國強化對伊朗強經濟制裁而協助出口伊朗的中小企業，才安排往來銀行說明，並無介入銀行協助展延之情事。

鏡周刊接獲爆料，指曾銘宗去年4月11日在立法院青島一館會議室，針對潤寅貸款問題邀集台企銀、一銀及華南銀3間公股銀行高層協調，要求3家銀行對潤寅即將到期的貸款展延3個月，結果就讓詐貸國內9家銀行、造成386億元損失的潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦在6月東窗事發前落跑出境。

曾銘宗表示，潤寅公司陳述自己是出口伊朗的中小企業，年來營運穩健，且與銀行往來正常順利，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，致國內銀行不敢承辦來自伊朗的滙款，已經嚴重影響正常業務，亟待協助。同期間也有星展銀行等外商銀行反映，諸多國內中小企業面臨相同問題。

曾說，基於協助中小企業的困境，所以安排該公司與往來銀行說明。但他強調，對於銀行是否願意協助他認為宜由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，對於媒體所報導之相關文件，將進一步追查暸解，請各界勿刻意扭曲抹黑，如有不實報導，將依法提出告訴。至於該公司涉及非法詐騙案，則建議檢調單位依法嚴查偵辦。

曾銘宗澄清聲明全文：

一、本案緣由

本席並不認識該公司負責人，在去年四月間之所以接受陳情，係因其他委員接受陳情後不瞭解金融實務，爰拜託轉介接待陳情。

二、接待方式

該公司陳述，該公司是出口伊朗的中小企業，多年來營運穩健，且與銀行往來正常順利，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，致國內銀行不敢承辦來自伊朗的滙款，已經嚴重影響該公司正常業務，亟待協助。同期間也有星展銀行等外商銀行反映，諸多國內中小企業面臨相同問題！

基於協助中小企業的困境，爰安排該公司與往來銀行說明。經向銀行說明後本席認為，銀行是否願意協助宜由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，且全程錄音存檔，媒體所報導之相關文件，似有疑義將進一步追查暸解！

三、澄清説明

基於協助中小企業的困境，爰安排該公司與往來銀行說明。經向銀行說明後本席認為，銀行是否願意協助宜由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，且全程錄音存檔，媒體所報導之相關文件，似有疑義將進一步追查暸解！

國民黨代理秘書長、立委曾銘宗。本報資料照片
國民黨代理秘書長、立委曾銘宗。本報資料照片
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曾銘宗

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