蔡總統：希望行政團隊穩定 人事布局暫無想法

蔡英文總統連任成功，馬上慰留行政院長蘇貞昌，並勉勵蘇內閣繼續打拚。蔡總統表示，她希望行政院團隊可以穩定下來，談到和蘇揆的關係，蔡總統說，「蘇院長常常跟我講，我們兩個可以變成民主的典範了」，確實有蠻長的一段時間兩人是競爭關係，現在兩人變成有效率的夥伴關係，都覺得很珍惜。

蔡總統說，所以連任成功後的第一時間，她就請蘇揆留任繼續做，這個時候整個行政團隊就穩定下來了，「任何其他的人事布局，我們現在暫時沒有其他的想法」，但是蘇揆是行政團隊的領導，內部要做什麼調整，是院長的職權，院長當然也會找總統商量，但基本上還是希望這個行政團隊開始可以穩定。

未來要賦予賴清德什麼重任？蔡總統表示，曾跟副總統陳建仁說過他是有史以來最忙的副總統，「跟我做事的人都很忙，包括賴副總統」，所以會實際賦予賴一些事情去做。至於初選的紛擾，蔡總統說，那些都已經是過去式了，「我們現在的情況蠻好的。」

賴清德是否是二○二四的接班人？蔡總統回答，民進黨有一個傳統，沒有人可以指定什麼事情，一切都按黨的規矩來，連一個現任總統都要經過初選，所以沒有所謂的指定接班的事情， 一切都是個人的努力，民進黨裡面有很多比較年輕的世代，包括賴清德等人的條件都很好，而她自己是領導人，不能夠在這些事情上做任何的偏好，她的責任就是維持一個公平的平台。