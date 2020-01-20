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年改政策做微調？ 蔡英文回應有玄機

願意蔡習會？ 蔡英文：有助兩岸和平穩定都可以考慮

2020-01-20 21:49聯合報 本報記者黃國樑

蔡英文總統。記者曾學仁／攝影
蔡英文總統。記者曾學仁／攝影
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蔡英文總統在今晚播出的電視專訪中，對於如有機會與中共國家主席習近平進行蔡習會，是否願意出席？她回應表示，只要有助於兩岸和平穩定，她希望能在她勝選之夜所說過的「和平、對等、民主、對話」的基礎上，促成兩岸互動，而任何形態的互動，她都可以考慮。

但如果中共真的進犯台灣，台灣有能力自保嗎？蔡英文說，我們的自我防衛能力應該是有足夠信心，但仍然要持續強化自我防衛能力，這不會停止在某一個時間點，這要持續的努力，但最重要的是，我們還是要有一個重要的決心，就是和平。

被問到有人認為習近平是這次選舉的「超級助選員」，她未來如何面對與中國的關係？蔡英文回答表示，這次選舉台灣人集結了很大的聲音透過選舉表達出來，就是我們不能接受一國兩制，因為台灣現在就是一個自由民主的社會。每一個人都很習慣這種生活方式，也不願這意這種民主社會中自由的生活方式被改變，這個聲音是非常清楚的。

她說，世界各國也都用這個角度看這次選舉，所以非常期待中國方面，可以仔細聆聽這一次台灣人民想表達的訊息，在考慮相關政策時，能夠注意這個訊息是個滿強烈的訊息。

接著被問到是否願意進行蔡習會時，她表示，她已講過多次，只要有助於兩岸的和平穩定，以及台灣人的尊嚴，在選舉（勝選）那天晚上她也講過，在「和平、對等、民主、對話」這八個字之下，希望在這個基礎上，促成兩岸互動。任何形態的互動都可以考慮。

另對於有政治觀察家認為這次選舉是美國代理人與中國代理人的戰爭，蔡英文說，說是代理人戰爭，「也有點過頭了」，台灣人在這次選舉，是為了維護自己的民主與自由的價值，才是這次選舉真正的意義所在。

但她表示，在這次選舉裡面，確實歷經有很多假消息與操作，試圖影響選民的對有些事情的觀感，這是民主社會的一個重要的挑戰，因為民主社會一定有選舉，選舉就是人民做意思表達與選擇的時候，但必須要確保人民做選擇時，其認知不被錯誤的訊息所引導，但台灣選民也能克服這個障礙，最後做了一個選擇，展現了一個民主的典範，以及台灣選民的成熟度。

國防方面如何進一步提升？她表示，必須確認一件事情，和平穩定是處理兩岸問題最高的原則，但是我們也必須讓自己有足夠的防衛能力，也只有足夠的防衛能力才能確保和平，我們的目標是和平穩定，而國防是確保和平穩定重要的一件任務。所以一方面我們開始加速自己研發，國機、國艦國造，若一時技術不足時，也進行軍購，在整個軍事整備的過程，都傾全力在做。

被問到中共眼裡似乎只有「八一七公報」而無視於八一七萬選票的新民意，對於兩個八一七數字的巧合，蔡英文表示，八一七萬是滿重要的託付，有八一七萬人投票給她，希望台灣更安全經濟發展得更好，八一七萬中也有人希望兩岸之間關係能比平穩，這是令她感激的託付，也是她責任的開始。

蔡英文中共習近平

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