年改政策做微調？ 蔡英文：取捨之間再看一下整個情況

蔡英文總統在今晚播出的電視訪問中，被問到許多支持韓國瑜的選民中有許多是軍公教人士，他們都受到年金改革的影響，選後年改政策是否會有微調的可能時回應說，年金改革確實讓一些人受到影響，但整個社會卻被認為是應該支持的事情，她會在取捨之間，再來看一下整個情況。

蔡英文在年代的政論節目中，主持人特別就年改問題請問蔡英文，蔡英文是否只做817萬選民的總統，還是對於過去曾表達過謝謝他們做出犧牲的軍公教人士，能就讓他們受到影響的年金改革進行微調？

蔡英文回應說，選舉完了以後，她不會因為拿了817萬張票，就放在口袋裡說謝謝了，她會特別去考慮817萬票的選民他們的期待，但也會考慮552萬票選民的期待，但其中仍有平衡的問題，年金改革確實讓一些人受到影響，但對整個社會而言，大家都認為這是應該支持的事情，所以這個取捨之間維持一個平衡，她會再來看一下整個情況。

主持人接著問她所以會去就年改再做審視？她則說，但是我們不能偏離年改的主要的方向，因為社會上的大多數人都認為這是一個我們必須要做的事情。但對於受到影響的人，他們心情受到衝擊的話，她已一再的表達對他們的歉意，也感謝他們在年金改革過程中，願意做的一種犧牲。