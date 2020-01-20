親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟監委辭職
罷韓投票將成案
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

武漢肺炎防疫升級！即日起自陸來台 14天內有肺炎須通報

年改政策做微調？ 蔡英文：取捨之間再看一下整個情況

2020-01-20 20:50聯合報 本報記者黃國樑

蔡英文總統在今晚播出的電視訪問中，被問到許多支持韓國瑜的選民中有許多是軍公教人士，他們都受到年金改革的影響，選後年改政策是否會有微調的可能時回應說，年金改革確實讓一些人受到影響，但整個社會卻被認為是應該支持的事情，她會在取捨之間，再來看一下整個情況。

蔡英文在年代的政論節目中，主持人特別就年改問題請問蔡英文，蔡英文是否只做817萬選民的總統，還是對於過去曾表達過謝謝他們做出犧牲的軍公教人士，能就讓他們受到影響的年金改革進行微調？

蔡英文回應說，選舉完了以後，她不會因為拿了817萬張票，就放在口袋裡說謝謝了，她會特別去考慮817萬票的選民他們的期待，但也會考慮552萬票選民的期待，但其中仍有平衡的問題，年金改革確實讓一些人受到影響，但對整個社會而言，大家都認為這是應該支持的事情，所以這個取捨之間維持一個平衡，她會再來看一下整個情況。

主持人接著問她所以會去就年改再做審視？她則說，但是我們不能偏離年改的主要的方向，因為社會上的大多數人都認為這是一個我們必須要做的事情。但對於受到影響的人，他們心情受到衝擊的話，她已一再的表達對他們的歉意，也感謝他們在年金改革過程中，願意做的一種犧牲。

總統蔡英文。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文。記者潘俊宏／攝影
分享

年金改革蔡英文年改

延伸閱讀

陳柏惟：支持罷免票讓韓國瑜自由 願助高市府募...

蔡英文雖大勝但有隱憂 近半反對蔡任黨魁

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒...

苦苓指韓國瑜上任後高市負債高 市府：錯誤訊息

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／突宣布退政壇 段宜康：想很久了！人生新階段的開始

2020-01-20 18:07

影／柯文哲2024年是否選總統？ 柯媽︰先當好市長

2020-01-20 17:09

韓國瑜貼特勤人員照片引爭議 高市府：有心人炒作

2020-01-20 17:56

游錫堃沒當過立委角逐院長 蔡其昌：問題不大

2020-01-20 16:58

白髮會影響吳怡農的魅力？網點出關鍵：不只靠外表

2020-01-20 15:30

U值媒／與其檢討國民黨九二共識，不如這樣？

2020-01-20 15:11

韓國瑜po特勤人員照惹議 市府：出發點是感謝

2020-01-20 15:10

影／立院「堃昌配」大勢已定？傳蘇嘉全接黨或府秘書長

2020-01-20 15:08

最資深藍營戰將 王金平、黃昭順告別立院

2020-01-20 14:36

「同運女神」立院畢業 尤美女：實現理想很快樂

2020-01-20 14:21

少年子弟江湖老 段宜康裸退告別公職

2020-01-20 14:17

民進黨首任立法院長 蘇嘉全功成身退

2020-01-20 14:12

卸任立委告別 段宜康捐年終、吳志揚籲拒當政治打手

2020-01-20 14:10

蔡壁如帶隊參拜新竹都城隍廟 贈千顆包子謝票

2020-01-20 13:51

任期結束 蘇嘉全：未來立法院的改革不會停止

2020-01-20 13:36

蘇嘉全結束第九屆立法院任期 蘇貞昌致意

2020-01-20 13:30

立院三讀通刪總預算246億 數位身分證預算凍結十分之一

2020-01-20 12:59

韓國瑜公布特勤照片 蘇貞昌：還是應該尊重專業比較對

2020-01-20 12:56

有藍委支持處理統促黨 徐永明：民進黨要硬起來

2020-01-20 12:43

卸任後下一步 科技部長陳良基：想回歸學界

2020-01-20 12:28

韓國瑜上傳維安合照 特勤：與IG動態不同、無危安問題

2020-01-20 12:23

繼扁宣布退出政壇 一邊一國行動黨今天公告「解散」

2020-01-20 12:12

他提三招對付民進黨 網：國民黨高層都一團心結啊！

2020-01-20 10:36

將接總統府秘書長？蘇嘉全：只要有機會承擔都全力以赴

2020-01-20 10:22

緬甸聲明一中立場 柯文哲猜：可能最近有拿中國援助

2020-01-20 09:35

民眾黨徵助理起薪30K被罵翻 柯文哲：雇少、薪水拉高

2020-01-20 09:29

任期將屆 段宜康宣布不參選、不任職黨公職、公營事業

2020-01-20 09:22

馬英九：做總統的責任 就是避免戰事發生

2020-01-20 00:42

柯文哲：國民黨想接主席的很多「夭鬼假細禮」

2020-01-20 00:39

民眾黨家規 柯文哲：這僅是最低標準

2020-01-20 00:05

賴香伶上任立委第一件事 幫公費助理調薪

2020-01-19 23:41

2022年選新北市長？蘇巧慧：沒有這回事

2020-01-19 23:29

新北新科立委／八選區江永昌：改善交通重中之重

2020-01-19 23:19

新北新科立委／七選區羅致政：持續爭取教育資源

2020-01-19 23:16

民眾黨立院徵助理 薪資30K起跳

2020-01-19 22:59

民眾黨徵國會助理 賴香伶：3萬是起薪非一口價

2020-01-19 22:53

北市新科立委／第七選區 費鴻泰 拚長照減稅降學雜費

2020-01-19 22:40

北市新科立委／第八選區 賴士葆 力爭電線電纜地下化

2020-01-19 22:38

台北市長重演「雙帥對決」？藍綠不鬆口

2020-01-19 22:37
看更多

熱門文章

深藍世家陳師孟 為何變深綠？當年扁、呂也為他頭大

2020-01-20 08:00

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

2020-01-20 15:00

繼扁宣布退出政壇 一邊一國行動黨今天公告「解散」

2020-01-20 12:12

苦苓估罷免韓國瑜划算 孫大千：膝反射式的逢韓必反

2020-01-20 09:26

任期將屆 段宜康宣布不參選、不任職黨公職、公營事業

2020-01-20 09:22

韓國瑜上傳維安合照 特勤：與IG動態不同、無危安問題

2020-01-20 12:23

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

2020-01-20 19:10

國民黨急設改革委員會 侯韓盧15縣市長入列

2020-01-20 00:38

「國家對不起你們」 森林護管員年後可望收到加薪紅包

2020-01-19 22:41

最新民調／蔡英文聲望高 7成2不期待韓國瑜捲土重來

2020-01-20 13:00

最資深藍營戰將 王金平、黃昭順告別立院

2020-01-20 14:36

高市府2度要求道歉 苦苓：舉債是事實可受公評

2020-01-20 10:25

國民黨有效黨員大減 韓粉入黨不滿一年不能票選主席

2020-01-20 13:03

韓國瑜8點上班欲擺脫罷韓壓力？ 柯文哲大笑回：別問我

2020-01-20 09:39

賴香伶上任立委第一件事 幫公費助理調薪

2020-01-19 23:41

民眾黨徵助理起薪30K被罵翻 柯文哲：雇少、薪水拉高

2020-01-20 09:29

影／突宣布退政壇 段宜康：想很久了！人生新階段的開始

2020-01-20 18:07

柯文哲：國民黨想接主席的很多「夭鬼假細禮」

2020-01-20 00:39

被問到國民黨改革 韓國瑜：No comment！

2020-01-20 17:21

陳師孟罵許宗力病態 批蔡總統置身事外

2020-01-20 00:21

逾60歲退出中常會 網：延伸至不分區立委國民黨就有救

2020-01-20 15:45

再槓苦苓 高雄市府：再不道歉一定告

2020-01-20 15:20

520後 人事可能改組 李大維、陳菊去留牽動布局

2020-01-20 00:18

少年子弟江湖老 段宜康裸退告別公職

2020-01-20 14:17

他提三招對付民進黨 網嘆：國民黨高層都一團心結啊！

2020-01-20 10:36

苦苓為負債爭議槓高雄市府 游淑慧諷刺：不懂裝懂

2020-01-20 12:02

白髮會影響吳怡農的魅力？網點出關鍵：不只靠外表

2020-01-20 15:30

將接總統府秘書長？蘇嘉全：只要有機會承擔都全力以赴

2020-01-20 10:22

【重磅快評】國民黨改革的「過猶不及」與「過才能及」

2020-01-20 15:44

因應改革 國民黨：中常委選舉暫緩舉行

2020-01-20 18:11

連勝文、郝龍斌結盟選黨主席 侯友宜：好事情

2020-01-20 11:45

馬英九：做總統的責任 就是避免戰事發生

2020-01-20 00:42

國民黨中央勸退逾60歲中常委 資深委員意見兩極

2020-01-20 12:35

陸流傳攻台兵推照 國防部：三軍完成戰備 全民安心過年

2020-01-20 14:53

民眾黨徵國會助理 賴香伶：3萬是起薪非一口價

2020-01-19 22:53

「國家對不起你們」 護管員月薪可望調至逾4萬

2020-01-20 00:19

體育3冠王護林「山老鼠也怕」

2020-01-20 00:17

罷韓二階連署將啟動 台師大教授：總統大選延長賽

2020-01-20 13:00

卸任後下一步 科技部長陳良基：想回歸學界

2020-01-20 12:28

民進黨大勝 羅智強：觀光業員工、私大教授勝利了嗎？

2020-01-20 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top