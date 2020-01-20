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韓國瑜po特勤人員照惹議 市府：出發點是感謝

2020-01-20 15:10聯合報 蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市長韓國瑜昨天在臉書po與特勤人員合照，語帶感性說「人生一期一會，我非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務」、「今日我們正式離別了，照片裡我們都笑得燦爛，因為這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血」。部分人士批評韓此舉欠妥，市府今天回應說，維安任務人員的面容在去年成軍典禮就曾在媒體鏡頭前曝光，沒有任何危安問題，PO文出發點是感謝辛苦的隨扈人員，也盼外界能給予這群盡忠職守的特勤人員肯定與鼓勵。

韓國瑜昨晚在臉書粉絲專頁po文，貼出與國安局維安特勤合照，離情依依。市府說，此事經有心人負面炒作後引起討論，但特勤中心已指出，勤務結束前合影一事，此舉事先向國安局報備，取得相關單位事先同意，舉措合宜。

韓昨天在臉書完整po文如下：

人生一期一會，我非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務。

兩個月聽起來並不久，但這兩個月以來我們日夜相處、同甘共苦，竟讓我錯以為人間已過數十載，默契不言而喻。

今日我們正式離別了，照片裡我們都笑得燦爛，因為這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血。

時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，卻從不喊一聲累的大家，你們辛苦了！我們青山不改、綠水長流。傷感不必多言，祝福各位未來都事事順心，前途一片光明！

高雄市長韓國瑜參選總統競選期間配有特勤人員保護安全，這群特群人員任務結束，韓po...
高雄市長韓國瑜參選總統競選期間配有特勤人員保護安全，這群特群人員任務結束，韓po出與特勤人員的「畢業照」，已起討論。翻攝自韓國瑜臉書
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國安局韓國瑜

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