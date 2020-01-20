親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟監委辭職
罷韓投票將成案
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

「武漢肺炎」攻入北京！中國春運30億人流的防疫難關

蘇嘉全結束第九屆立法院任期 蘇貞昌致意

2020-01-20 13:30攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言後，民進黨、國民黨兩黨立院黨圑總召柯建銘、...
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言後，民進黨、國民黨兩黨立院黨圑總召柯建銘、曾銘宗上台致意，而管碧玲、林麗蟬代表兩黨獻花。記者黃義書／攝影
分享
立法院上午舉行第九屆立法院最後一次院會 ，立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言後，民進黨、國民黨兩黨立院黨圑總召柯建銘、曾銘宗上台致意，而管碧玲、林麗蟬代表兩黨獻花。而行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委揮手，告別此屆立委任期。

【中央社／台北20日電】

立法院第9屆議事今天來到最後一天，立法院長蘇嘉全說，雖有些立委將離開崗位，但相信立法院的改革不會停止，盼立法院未來在院長及各位立委、新進同仁努力下，為國家帶來更快速的前進力量。

立法院臨時會今天舉行院會，三讀修正通過中華民國109年度中央政府總預算。總預算案原列歲出總額約新台幣2兆1022億元，經院會審議結果，減列約246億元，刪減比例1.17%。

蘇嘉全在院會最後表示，今天是立法院第9屆最後一次院會，他要特別感謝所有委員同仁、國會助理、立法院所有職員、監督國會的媒體朋友，4年來大家同心協力，積極推動各項國會改革、行政革新工作。

蘇嘉全說，立法院就像一部大型機器，有賴各種齒輪緊密合作，才能順利進行運作，不管是立委、國會助理、各單位工作同仁、媒體朋友，因為有各位在第一線任勞任怨付出，才能讓議事正常運行，大家都非常辛苦，謝謝大家。

蘇嘉全表示，回顧這4年，大家一起推動國會透明化，藉由國會頻道設置，重建人民對立法院的信心，為台灣民主提升奠定長遠發展基礎；推動各項行政革新，包括定期召集院務會議，成立採購發包中心，讓立法院沒有任何弊端；設置國會托嬰中心，照顧小寶寶。

蘇嘉全說，另外還推動綠能國會，在大樓加設太陽能板；同時也積極推動國會外交，直到現在全世界共有107個國家、有史以來最多國會議員到立法院來，這樣做的目的是希望台灣與世界連結、交流。

蘇嘉全表示，這4年時間過得非常快，雖然有些立委即將離開崗位，但相信立法院的改革不會停止，希望立法院未來在院長及各位留在立法院、新進同仁努力下，讓台灣最高的民意殿堂，為國家帶來更快速的前進力量。　

蘇嘉全最後也祝大家新年快樂、一路順風，民進黨團總召柯建銘、幹事長管碧玲、國民黨團總召曾銘宗、國民黨立委林麗蟬也紛紛上台獻花致意。

立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言後，民進黨、國民黨兩黨立院黨圑總召柯建銘、...
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言後，民進黨、國民黨兩黨立院黨圑總召柯建銘、曾銘宗上台致意，而管碧玲、林麗蟬代表兩黨獻花。記者黃義書／攝影
分享
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委...
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委揮手，告別此屆立委任期。記者黃義書／攝影
分享
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委...
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委揮手，告別此屆立委任期。記者黃義書／攝影
分享
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委...
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委揮手，告別此屆立委任期。記者黃義書／攝影
分享
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委...
立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言，行政院長蘇貞昌也前來致意，並與在場的立委揮手，告別此屆立委任期。記者黃義書／攝影
分享
立法院上午舉行第九屆立法院最後一次院會 ，立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言...
立法院上午舉行第九屆立法院最後一次院會 ，立法院長蘇嘉全主持最後一次院會發表感言後。記者黃義書／攝影
分享

立法院行政院管碧玲

延伸閱讀

將接總統府秘書長？蘇嘉全：只要有機會承擔都全...

蘇嘉全將接府秘書長？蘇貞昌：他是好人才

520後 人事可能改組 李大維、陳菊去留牽動...

蘇貞昌：蔡總統執政4年民眾給予高度肯定

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

韓國瑜上傳維安合照 特勤：與IG動態不同、無危安問題

2020-01-20 12:23

立院三讀通刪總預算246億 數位身分證預算凍結十分之一

2020-01-20 12:59

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

2020-01-20 15:00

最資深藍營戰將 王金平、黃昭順告別立院

2020-01-20 14:36

「同運女神」立院畢業 尤美女：實現理想很快樂

2020-01-20 14:21

少年子弟江湖老 段宜康裸退告別公職

2020-01-20 14:17

民進黨首任立法院長 蘇嘉全功成身退

2020-01-20 14:12

卸任立委告別 段宜康捐年終、吳志揚籲拒當政治打手

2020-01-20 14:10

蔡壁如帶隊參拜新竹都城隍廟 贈千顆包子謝票

2020-01-20 13:51

任期結束 蘇嘉全：未來立法院的改革不會停止

2020-01-20 13:36

韓國瑜公布特勤照片 蘇貞昌：還是應該尊重專業比較對

2020-01-20 12:56

有藍委支持處理統促黨 徐永明：民進黨要硬起來

2020-01-20 12:43

卸任後下一步 科技部長陳良基：想回歸學界

2020-01-20 12:28

繼扁宣布退出政壇 一邊一國行動黨今天公告「解散」

2020-01-20 12:12

他提三招對付民進黨 網：國民黨高層都一團心結啊！

2020-01-20 10:36

將接總統府秘書長？蘇嘉全：只要有機會承擔都全力以赴

2020-01-20 10:22

緬甸聲明一中立場 柯文哲猜：可能最近有拿中國援助

2020-01-20 09:35

民眾黨徵助理起薪30K被罵翻 柯文哲：雇少、薪水拉高

2020-01-20 09:29

任期將屆 段宜康宣布不參選、不任職黨公職、公營事業

2020-01-20 09:22

馬英九：做總統的責任 就是避免戰事發生

2020-01-20 00:42

柯文哲：國民黨想接主席的很多「夭鬼假細禮」

2020-01-20 00:39

民眾黨家規 柯文哲：這僅是最低標準

2020-01-20 00:05

賴香伶上任立委第一件事 幫公費助理調薪

2020-01-19 23:41

2022年選新北市長？蘇巧慧：沒有這回事

2020-01-19 23:29

新北新科立委／八選區江永昌：改善交通重中之重

2020-01-19 23:19

新北新科立委／七選區羅致政：持續爭取教育資源

2020-01-19 23:16

民眾黨立院徵助理 薪資30K起跳

2020-01-19 22:59

民眾黨徵國會助理 賴香伶：3萬是起薪非一口價

2020-01-19 22:53

北市新科立委／第七選區 費鴻泰 拚長照減稅降學雜費

2020-01-19 22:40

北市新科立委／第八選區 賴士葆 力爭電線電纜地下化

2020-01-19 22:38

台北市長重演「雙帥對決」？藍綠不鬆口

2020-01-19 22:37

春節將至 蔡英文邀民眾索取鼠年春聯

2020-01-19 17:34

中緬聲明重申一中 府：無益兩岸也破壞區域和平穩定

2020-01-19 17:27

幕僚：郭台銘無意選國民黨主席 規劃赴美會川普

2020-01-19 13:00

民眾黨進軍立院納新血 黨團助理起薪30K

2020-01-19 12:08

蔡未兌現的承諾 公民團體喊優先

2020-01-19 12:07

政院繼續衝？促轉會任務是否延長成焦點

2020-01-19 12:06

陳佩琪感嘆柯文哲蒼老許多：看了真心疼

2020-01-19 11:47

中正紀念堂轉型、禁購清單 行政院繼續衝？

2020-01-19 11:35
看更多

熱門文章

罷韓第二階段若達標 李艷秋：韓國瑜應請辭

2020-01-19 15:08

韓國瑜吃火鍋王淺秋約的？葉元之改口道歉

2020-01-19 17:31

深藍世家陳師孟 為何變深綠？當年扁、呂也為他頭大

2020-01-20 08:00

高市府要向中央爭取罷免補助 中選會不買單

2020-01-19 20:04

任期將屆 段宜康宣布不參選、不任職黨公職、公營事業

2020-01-20 09:22

繼扁宣布退出政壇 一邊一國行動黨今天公告「解散」

2020-01-20 12:12

苦苓估罷免韓國瑜划算 孫大千：膝反射式的逢韓必反

2020-01-20 09:26

前司令陳永康：退伍後仍為國發聲 未參與海軍或陸戰隊建案

2020-01-19 20:51

韓國瑜上傳維安合照 特勤：與IG動態不同、無危安問題

2020-01-20 12:23

國民黨急設改革委員會 侯韓盧15縣市長入列

2020-01-20 00:38

獨／帶頭推動內造化 王育敏接任國民黨文傳會代理主委

2020-01-19 15:07

「國家對不起你們」 森林護管員年後可望收到加薪紅包

2020-01-19 22:41

賴香伶上任立委第一件事 幫公費助理調薪

2020-01-19 23:41

高市府2度要求道歉 苦苓：舉債是事實可受公評

2020-01-20 10:25

韓國瑜8點上班欲擺脫罷韓壓力？ 柯文哲大笑回：別問我

2020-01-20 09:39

民眾黨徵助理起薪30K被罵翻 柯文哲：雇少、薪水拉高

2020-01-20 09:29

柯文哲：國民黨想接主席的很多「夭鬼假細禮」

2020-01-20 00:39

國民黨有效黨員大減 韓粉入黨不滿一年不能票選主席

2020-01-20 13:03

國民黨新人事 立委王育敏代理文傳會主委

2020-01-19 17:31

陳師孟罵許宗力病態 批蔡總統置身事外

2020-01-20 00:21

520後 人事可能改組 李大維、陳菊去留牽動布局

2020-01-20 00:18

最新民調／蔡英文聲望高 7成2不期待韓國瑜捲土重來

2020-01-20 13:00

他提三招對付民進黨 網嘆：國民黨高層都一團心結啊！

2020-01-20 10:36

將接總統府秘書長？蘇嘉全：只要有機會承擔都全力以赴

2020-01-20 10:22

影／執政過程驚濤駭浪 蔡英文：對不起，嚇到大家

2020-01-19 15:21

民眾黨徵國會助理 賴香伶：3萬是起薪非一口價

2020-01-19 22:53

馬英九：做總統的責任 就是避免戰事發生

2020-01-20 00:42

體育3冠王護林「山老鼠也怕」

2020-01-20 00:17

國民黨中央勸退逾60歲中常委 資深委員意見兩極

2020-01-20 12:35

「國家對不起你們」 護管員月薪可望調至逾4萬

2020-01-20 00:19

苦苓為負債爭議槓高雄市府 游淑慧諷刺：不懂裝懂

2020-01-20 12:02

影／設「+1」臉書社團 國民黨青壯派邀大家論辯路線

2020-01-19 17:36

郝龍斌表態選黨主席 周錫瑋觀望 朱立倫受矚目

2020-01-20 00:33

連勝文、郝龍斌結盟選黨主席 侯友宜：好事情

2020-01-20 11:45

影／韓國瑜嘆政治太熱非好事 蘇揆：政治就是人民的事

2020-01-19 17:56

罷韓二階連署 下周三啟動

2020-01-19 23:40

民進黨大勝 羅智強：觀光業員工、私大教授勝利了嗎？

2020-01-20 11:39

新聞眼／無論是否續任 民進黨政府都少不了陳菊

2020-01-20 00:26

卸任後下一步 科技部長陳良基：想回歸學界

2020-01-20 12:28

張亞中批條件限制多 選國民黨主席比選總統還難

2020-01-20 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top