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逾6成不知蘇內閣員 游盈隆：蔡政府官場文化沈默是金？

2020-01-20 13:23聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020大選結束，台灣民意基金會今天公布最新蘇貞昌內閣民調，民眾對於行政院長蘇貞昌的施政表現，民調顯示，大選過後，5成6受訪民眾滿意蘇上任一年的整體施政表現，三成不滿意，滿意的人比不滿意的人多26個百分點。

董事長游盈隆表示，和上一次、去年9月的民調相較，蘇整體施政滿意增加7.1個百分點，不滿意減少11.2個百分點，游分析，從民調看，蘇貞昌上任一年獲得明顯過半數台灣民眾肯定， 暗示蘇內閣過去一年施政效能與效率的滿意，對2020總統與立委大選的勝利，理應有顯著的因果關聯。

另外，民調也調查蘇內閣重要閣員的社會知名度，結果顯示，61.7%的受訪民眾無法說出任何一位部長的名字，只有 38.2%的人可以說出至少1位部長的名字。

至於12部部長的社會知名度，知名度最高為交通部長林佳龍29.7%， 最低是法務部長蔡清祥0.4%，介於這兩者之間，依序是內政部長徐國勇(13.6%)、外交部長吳釗燮(6.7%)、文化部長鄭麗君(6.2%)、國防部長嚴德發(4.1%)、教育部長潘 文忠(2.6%)、衛福部長陳時中(2.1%)、經濟部長沈榮津(1.3%)、科技部長陳良基(1%)、 財政部長蘇建榮 0.6%，勞動部長許銘春0.6%。

游盈隆說，基金會2017年2月，也曾調查過林全內閣的12部部長社會知名度，結果也是67.7%的受訪者，無法說出任何一位部長的名字，只有32.3%可以說出至少1位部長名字，民調結果與這次最新蘇內閣部長知名度民調類似。

對於12部部長的社會知名度低，游盈隆說，這絕非民主國家應有景象，儘管有知名度不一定有社會聲望，但沒有知名度一定沒有社會聲望，尤其是堂堂內閣閣員，重要部會首長，上任至少一年以上，社會知名度和聲望還低到不可思議的程度，林全內閣是這樣，蘇貞昌內閣也是這樣。這究竟是個人的問題？還是蔡政府政務官的集體問題？或說是蔡政府官場文化「沈默是金」、「好官我自為之」的結果?值得社會關注。

台灣民意基金會表示，這次調查訪問期間為2020年1月14-15兩天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1078 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。 並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意基金會。

台灣民意基金會董事長游盈隆。取自游盈隆臉書
台灣民意基金會董事長游盈隆。取自游盈隆臉書
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行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
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內閣民調蘇貞昌

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