國民黨有效黨員大減 韓粉入黨不滿一年不能票選主席

國民黨將在3月7日補選黨主席。據黨中央統計，至1月15日為止，已繳交新年度黨費、具選舉權的黨員數約25.8萬，相較2017年黨主席選舉時46.3萬人，僅五成五。有意參選黨主席的人，能否以改革號召，催動黨員熱情，成為黨魁選舉的第一個考驗。

另一方面，台南市議員謝龍介去年11月曾號召韓粉入黨，已有1.5萬人入黨。不過國民黨2017年8月全代會修正黨主席選舉辦法，將選舉人資格門檻由4個月延長至1年，這次補選採用新規定，去年底入黨的韓粉的投票權，將無法投票。

對此，謝龍介主張，這次選舉是2017年5月黨主席選舉的補選，應該適用舊規定，入黨4個月就能投票。

根據補選公告，參選黨主席者必須取得3%黨員連署，時間以1月15日為基準，當日統計有效黨員數約25萬8000人，連署門檻為7751票。

對於有效黨員人數大衰退，組發會解釋，由於每年1至3月是繳交新年度黨費的時間，許多黨員尚未繳交新年度黨費，只要在2月24日編造選舉人名冊前完成繳費，原本就有選舉權的黨員，一樣可以投票。

2017年國民黨主席補選多達6組候選人參選，入黨與繳交黨費情況踴躍，從年初到5月投票前最後結算，有效黨員從年初22萬暴增逾一倍，新增黨員5萬人引起外界關注。

謝龍介去年11月28日發出「緊急號召令」，籲愛國失聯黨員與渴望翻轉民眾重返或加入國民黨，支持高雄市長韓國瑜與謝龍介改革國民黨，還強調「12月底前加入國民黨，可能才具有黨員投票權」。謝龍介說，不是他發起，而是很多人自發要入黨，據他了解已超過1.5萬人，不需要將這些人視為支持他或韓，而是願意加入國民黨、支持國民黨的新的力量，是件好事情。