蘇貞昌：蔡總統執政4年民眾給予高度肯定

根據台灣民意基金會20日公布的民調，蔡政府施政滿意度達五成七，行政院長蘇貞昌也有五成六。蘇貞昌今赴立法院致意前表示，蔡總統執政4年，民眾給予高度肯定，這也是蔡政府這4年來大家一起努力打拚，行政團隊努力回應民意，接地氣，也很感謝立法院一直給予大力支持，同時行政團隊也是用心用力，謝謝民眾信任，會更努力回應期待。

被問到內閣是否改組，蘇貞昌則說，作為行政團隊就是要接地氣回應民意，世界局勢跟人民期待都是不斷變化，所以政府政策跟人事也都可以隨時調整。 蘇貞昌說，蔡總統執政4年民眾給予高度肯定。記者賴于榛／攝影 分享 facebook