最新民調／蔡英文聲望高 7成2不期待韓國瑜捲土重來

2020大選結束，台灣民意基金會今天公布最新蔡英文聲望民調，順利連任的總統蔡英文聲望高達56.7%，與選前一個月相比，贊同蔡處理國家大事的受訪民眾上升7.4個百分點，不贊同降11.2個百分點。

董事長游盈隆分析，蔡有重返榮耀的架勢，從民調結果顯示，以超高票數贏得連任的蔡英文，目前獲極大多數台灣人民肯定與支持，蔡英文的總統蜜月期已提前降臨。

這份民調詢問是否期待韓國瑜四年後捲土重來，結果顯示，期待韓國瑜四年後捲土重來選總統的只有1成5，不期待高達7成2，顯示韓國瑜經過這場總統選戰後，元氣大傷，人氣遠遠不如一年前剛選上高雄市長時。

另外，這份民調也調查，是否樂見民進黨再度完全執政，結果顯示，高達5成4受訪民眾樂見民進黨再一次完全執政， 但也有3成2並不樂見。 對於蔡英文是否連任有信心？民調顯示，高達6成4受訪民眾對蔡英文的國家領導有信心。

游盈隆進一步分析，對於韓國瑜是否捲土重來？國民黨認同者中，3成5期待四年後捲土重來，但也有5成6不期待；至於民進黨認同者中，8成7不期待韓四年後捲土重來，其中更有6成6強烈不期待，只有9.1%期待韓四年後捲土重來。至於中性選民，6成6不期待韓四年後捲土重來。至於高雄市選民方面，7成7不期待韓四年後再選總統。

另外對於蔡英文總統兼民進黨主席的看法，這份民調結果，3成1贊成蔡總統兼黨主席，但有4成5不贊成，不贊成比贊成多12個百分點。游盈隆說，這也是值得留意的現象，對高票連任的總統，不論是聲望或信心都居高檔時刻，還是有相對多數的人反對蔡英文以總統身份再兼任執政黨主席，寓意深遠。