罷韓二階連署將啟動 台師大教授：總統大選延長賽

「Wecare高雄」、「公民割草」等罷免高雄市長韓國瑜團體，公布二階段連署將在29日啟動，要達成2月28日前收齊30萬份連署書目標；台師大國文學系教授林保淳臉書評論直指說，5月勢必要加打一場總統大選的「延長賽」了。

林保淳說，「罷韓」可能成，也可能不成，但無論成與不成，都不會有真正的贏家，是非成敗轉頭皆空，但台灣美麗寶島的青山，還會在嗎？夕陽可能還是紅的，可映照的台灣社會，血色恐將比夕陽還要鮮紅。

林保淳貼文如下:「雖說「罷免」是民主賦予選民的權利，只要符合簡單卻又未必容易達成的要件，任何人都可集結力量來推動這項權力，在台灣政治史上，也並非沒有前例，只是，成或不成，各安其天命，全聽選民的抉擇，本來也沒有什麼可說的。不過，從前年高雄市長選舉延伸下來，歷經總統大選，而發展到目前如火如荼的「罷韓」，恐怕就不能夠如此簡單的看待了。

民進黨向來將高雄市視為禁臠，是民進黨具有象徵意味的「民主聖地」，在2018年的市長選舉中，居然敗在名不見經傳的韓國瑜手上，這對他們來說，當然是「是可忍，孰不可忍」的恥辱，15萬票的差距，事實上未必不是一夕可以翻盤的，因此，就在韓國瑜甫上任未久，事實上早就處心積慮的籌劃相關「罷韓」的事宜，他們以吹毛求疵的態度。

全力杯葛韓國瑜的施政，甚至從第一次議會質詢，就企圖將韓國瑜烙印上「草包」的形象，在水災、登革熱時，所展現出的那種巴不得高雄市越沉淪越好的「幸災樂禍」心態，已是顯露無遺了。但是，此時韓國瑜甫經上任，且其短期施政成效，至少水患易退、登革熱未有蔓延的績效，卻頗有令他們難以施力的困窘。箇中的轉捩點，自然是韓國瑜參選之舉，「落跑」二字，成為最具攻堅力道的武器與藉口，伴隨著激烈的選情，在總統大選居然就打出了「光復高雄」的口號，明眼人一望即知，是在為「罷韓」鋪路了。

民進黨在總統選舉中大獲全勝，其中高雄市更以48萬票的差距勝出，更使「罷韓」陣營信心滿滿，連日程都已排定，大約在過完年後，就要正式啟動了。在這個過程中，雖有陳水扁在選前認為「罷韓」不符合民主要求，選後游盈隆呼籲終止「罷韓」，但顯然也已無法扭轉趨勢，今年五月，勢必要加打一場總統大選的「延長賽」了。

民進黨是「狼性」十足的政黨，邱義仁「割喉割到斷」的名言，始終是民進黨奉行的不渝準則，趁勝追擊，斬草除根，能得到將敵手國民黨勢力斬除淨盡的機會，當然也不會放過。不過，更重要的原因，顯然是因為，只要韓國瑜任高雄市長一天，綠營前朝種種「極可能」見不得天日的「弊案」，其犖犖大者，如氣爆善款下落、慶富案真相、3000多億舉債的用途等等，都有必須全部平攤在陽光下受檢視的一天。

此所以最積極運作「we care」的成員，會是以前朝官員為主力的最大原因，而其真正care的，恐怕也未必是其所宣稱的是care高雄市，而是care他們未來的可能刑責與政治生命。「罷韓」成功，就是一床錦被

，可以將過往種種完全遮蓋，而再次選舉，顯然也不可能再有如韓國瑜般的黑馬出現，從此，太平無事，對民進黨而言，自然就是長治久安的局面了。

蔡英文勝選，甫才拋出「擁抱對方」的「善意」，可卻對「罷韓」一事，不置可否，其實內心也早有定見，當初她拔擢陳菊入總統府，而原來高雄市各重要局處官員紛紛從龍直上，分據要津，一旦高雄出事，中央豈有不震動的道理？這當然是對她大不利的情勢。因此，不置可否，由高雄市民自己決定，其實就是放任「罷韓」，默許「罷韓」了。

事實上，蔡英文從首任的「謙卑謙卑再謙卑」被當作笑柄以來，假惺惺的一番「擁抱」，不過是故作大方而已，骨子裡巴不得韓國瑜可以立即被「罷」掉，這明顯已是路人皆知的司馬昭之心了。

韓國瑜的崛起，是台灣政治史上的異數，其吸引群眾的魅力與捲起千堆雪的氣勢，迄今無人可以匹敵，日後恐怕也不易出現，他帶給了一群「討厭民進黨」而渴盼著改革的庶民光明的希望，但此一「改革」，事實上也觸動了陳舊的國民黨高層的痛處，這就是「拱郭」勢態所以形成的原因；而在「韓上郭下」之後，也還是有人心不甘情不願，甚至在扯後腿，韓國瑜孤軍奮戰，所面對的障礙，不僅是欲誅之而後快的民進黨，也是黨內一群對韓國瑜心懷凜懼的「自家人」。

國民黨的敗選檢討，已隱隱然有將矛頭對準韓國瑜的企圖，「罷韓」一舉，其實是有一部分人是額手稱慶並樂觀其成的，不落井下石已夠厚道，想要獲得黨內的奧援，那是癡人說夢了。同志的手，有時是比敵人更毒的。因此，韓國瑜目前正面臨著遠比總統選戰更嚴峻的挑戰，既不可能高掛免戰牌，也不可能自我引退、未戰先降，唯一的因應之道，就是重披戰甲，正面迎戰，儘管形勢明顯對他不利，也只能鼓其餘勇，再戰江湖。

此一役，韓國瑜既無天時，亦乏地利，但猶有人和可恃，百萬韓粉當然不可能坐視韓國瑜被「罷」，田橫島上的五百烈士、睢陽城中的二千忠魂，也自有願意協同韓國瑜死守高雄的鋼鐵韓粉在。於是，雙方劍拔弩張，各自為陣，可以想見到必然又是一場血腥且慘烈的戰役。

無論「罷韓」者標榜了如何冠冕堂皇的理由，在本質上就是一種政治的鬥爭、權力的遊戲，政客樂此不疲的在玩他們的政權爭奪、保衛戰，將個人或政黨的勝負，擴大成為家庭、社會的輸贏，全民被慫恿、被蠱惑，也不由自主的投入這場賭局中，「澤國江山入戰圖，生民何計樂樵蘇」，到頭來，萬骨皆枯，成全的不過就是那麼幾個少數的人。