敗選後路線辯論 謝國樑：大家要的是不怕中共的國民黨

大總選舉國民黨大敗，藍青壯派呼籲國民黨進行路線大辯論，參選黨主席者要先闡述兩岸路線。前立委謝國樑說，現在社會氛圍，大家要的是一個不怕、不畏懼中共的國民黨，而不是一個看到中共高層腿就會軟的國民黨，假如有中生代願意出來競選黨主席，新世代的從政同志們都要認清局勢，全力支持。

國民黨台北市議員羅智強、張斯綱、游淑慧等青壯派成立「+1」團隊，昨天宣布設立臉書社團，提供黨內共同聲明平台。

張斯綱說，兩岸議題永遠是總統選舉的重中之重，國民黨從未否認中國大陸是台灣威脅所在，但和台灣貿易關係密切、同文同種的大陸，也是機會所在，癥結在於用什麼態度面對中國大陸，才是台灣最有利的選項。國民黨應該集思廣益，一起把新的答案找出來。

前立委，也是謝清雲基金會董事長的謝國樑，今天頒發獎學金時受訪指出，國民黨的同志們一定要了解到，現在社會的氛圍，大家要的是一個不怕、不畏懼中共的國民黨，而不是一個看到中共高層腿就會軟的國民黨。

大家是期待未來的國民黨要以台灣的利益為核心價值，但是在民生跟經濟上又能夠略勝民進黨一籌，這是國民黨的優勢與強項，這樣的一個團隊跟政策主張才是台灣民眾所要的。