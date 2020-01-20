立院三讀通刪總預算246億 數位身分證預算凍結十分之一

立法院院會今天三讀通過中央政府109年度總預算，朝野共識通案刪減1.17%、約246億元。但國民黨團提案的促轉、黨產會預算部分凍結、及國營、民營化事業董總初任不得逾65歲等提案，因無人數優勢不予通過。另外，針對民眾對數位身分證資安問題仍有疑慮，「數位身分識別證」（New eID）相關預算則凍結十分之一約4276萬元。

109年度中央政府總預算案歲入編列2兆1022億元，較108年度預算數增加1098億元，約增加5.5%；歲出2兆1022億元，較108年度預算數增加1042億元，約增5.2%，朝野共識總刪減246億元。

國民黨團總召曾銘宗說，政院編列的宣導經費9億4千萬元，黨團認為若防疫有必要不會反對，因很多經費都用於網路，黨團主張刪減60%，卻僅刪減15%；另外公營、民營事業淪為酬庸單位提案初任不逾65歲；促轉會等變成民進黨附屬機關等，國民黨團都提凍結部分預算等提案，但都未通過，黨團表達遺憾。

親民黨團總召李鴻鈞也表示，總預算審查應要更充足時間討論，尤其這次是大選後再來審查，用心及著力點都有落差，期望新的國會即將開議，執政黨應就總統、立委就職的時間點有所調整，另外特別預算編列，讓今年度政府總預算表現上收支平衡，但卻挪移至特別預算，恐造成更大的債留子孫，並規避立法院監督。