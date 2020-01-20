韓國瑜公布特勤照片 蘇貞昌：還是應該尊重專業比較對

高雄市長韓國瑜昨在臉書，感謝維安特勤過去2個多月以來的辛苦，但貼出大合照引發各界討論。行政院長蘇貞昌今赴立法院向立委致意前受訪指出，維安特勤都有專業上的考量與運作方式，還是應該尊重專業比較對。

第九屆部分未連任的立委即將離開立院，蘇貞昌也說，很感謝所有的委員能夠為國家盡心盡力，不過人生劇本早已寫好，有怎樣變化都應該盡全力就好，隨著變化都是否會有更好的變化安排都不必，因為有或是沒有，都會有得失的心。 行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影 分享 facebook