卸任後下一步 科技部長陳良基：想回歸學界

蔡英文總統連任，行政院這個月宣布內閣總辭，科技部長陳良基今天被媒體問到卸任後下一步，他表示「想回歸了」，未來希望回學界投入半導體研究。

科技部今天舉行年終記者會，陳良基表示，他是科技部任期最長的一個部長，也是科技部從國科會時代至今當中，唯一一個本土博士部長。

陳良基是台大電機系教授，2016年5月20日從台大借調到政府，先擔任教育部政務次長，後2017年2月改任科技部長。按台大人事室公告的教師借調規定，教師借調期間以每次四年為限；若借調擔任有任期職務，且任期超過四年者，依該職務的任期辦理。

陳良基今天報告科技部過去三年成果，說台灣半導體產業去年產值達2兆6000億元，未來十年有望增加到六兆元左右。科技部要持續強化半導體，設更多半導體創新研究中心來推動，希望相關技術能用在太空技術、量子電腦和人工智慧三領域。

陳良基也說，希望能提升基礎研究經費至35％，希望行政院每年編列的1200億元科技預算，能依照稅收逐步提升。他表示，比較日本、南韓、中國大陸、美國等國，我國基礎研究經費落後多數的主要競爭國家，2018年只占7.3％創新低。

陳良基表示，科研要尋求突破，掌握生態圈很重要。他的科技施政理念是3D1C生態圈，從最初的探索（Discovery），到發展（Development）、推廣（Delivery），最後是商業化（Commercialization），經費規模由先到後逐步提升。科技部已爭取讓基礎研究預算，也就是探索端的經費獨立，並規畫每年成長10％。