韓國瑜上傳維安合照 特勤：與IG動態不同、無危安問題

高雄市長韓國瑜在專屬臉書粉絲專頁張貼與國安局特勤中心隨扈合影，傳有不具名的國安人員認為安全人員面容全曝光，認為有危安因素。圖／取自韓國瑜臉書粉絲專頁 分享 facebook 高雄市長韓國瑜在專屬臉書粉絲專頁張貼與國安局特勤中心隨扈合影，有人認為安全人員面容全曝光，有危安因素。特勤中心上午澄清，合影結束勤務之後，且曾向國安局報備獲准，而隨扈人員的面容早在去年成軍典禮上全在媒體鏡頭前曝光，沒有任何危安問題，此事和「特勤吳彥祖」公開IG的狀況完全不同。

韓國瑜貼文披露多幀與李佳芬等人一同與安維團隊合影，貼文表示：「人生一期一會，我非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務。兩個月聽起來並不久，但這兩個月以來我們日夜相處、同甘共苦，竟讓我錯以為人間已過數十載，默契不言而喻。今日我們正式離別了，照片裡我們都笑得燦爛，因為這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血。時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，卻從不喊一聲累的大家，你們辛苦了！我們青山不改、綠水長流。傷感不必多言，祝福各位未來都事事順心，前途一片光明！」

照片卻引來批評，傳有不具名的國安人士「大感驚訝」，聲稱「特勤人原本就該低調」，「韓市長竟然曝光所有人的長相」。

但特勤中心官員上午指出，安維任務於昨日24時結束後，韓國瑜與宋楚瑜陣營皆曾在社群上傳與安維團隊的合影，此舉事前皆曾向國安局報備，舉措合宜，沒有需要打馬賽克的問題。所有從事此次安維任務人員的面容，其實在去年安維任務成軍典禮上都曾在媒體鏡頭前曝光。

對於此事與有「特勤吳彥祖」之稱的隨扈警官林正宏開放IG作比較，官員解釋，林正宏舉措遭議的原因，是在於曝光「執勤中」的時地與模式，影響執勤紀律，並非其面容曝光，韓、宋兩陣營張貼與安維人員合影照並沒有任何危安問題。