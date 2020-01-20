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中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

張亞中批條件限制多 選國民黨主席比選總統還難

2020-01-20 11:47聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

表態參選國民黨主席的台大政治系教授張亞中質疑，國民黨黨主席選舉的高牆，國民黨要改革，應該先打掉高牆。他質疑，選總統不需要先當選過地方議員、立委，為什麼選國民黨主席需要當過中央委員？他可以參加國民黨提名總統參選人初選，卻不能參選國民黨黨主席，制度設計是不是很奇怪？

國民黨1月17日發布補選公告，當天起到2月3日開放參選人進行黨員連署。1月30日至1月31日受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記，2月7日前完成候選人號次抽籤確定候選人。3月7日投開票。

根據國民黨主席選舉辦法，參選黨主席必須曾任中央評議委員或中央委員，經具黨權之黨員3%以上連署，可以申請登記。張亞中雖表態參選，但卻不符資格。

張亞中中午接受廣播專訪時質疑，國民黨敗到這個地步，還是傳統的思考，黨主席選舉設下高牆，讓人進不去，國民黨要改革，第一步就應該先把高牆打掉，從黨主席選舉的門檻改起。

他提到，3%黨員連署門檻充滿高難度，連署至2月3日為止，但他至今仍沒有拿到名冊，可能1月31日領表他才能拿到名冊，名冊上有沒有黨員的聯絡方式也是個問題。短短數日要找人簽名，一般人做得到嗎？他提到，2017年黨主席選舉，多人報名角逐，其中一人一天便交出10萬份連署書，其中包含台北市交出的連署書數量超越北是黨員數，他批評黨員連署充滿作假、人頭黨員，用欺騙造假當選的黨主席，有何正當性？

他也質疑黨主席為何要設定身分限制，選總統都不需要先當選過地方議員或立委，為什麼選黨主席需要當過中央委員、中評委，他質疑，國民黨中常委、中央委員選舉都是靠換票聯盟運作來當選，年輕人怎麼會有參與熱情。他主張國民黨要推動數位化、網路化，黨員一條鞭投票，最高票出任黨主席，第二高票區間出任中常委、其次中央委員，杜絕換票聯盟。用黨員直接投票，讓誰都可以參選、誰都可以投票。

他也不贊同代理黨主席林榮德要求年齡超過60歲的中常委全面退出中常會。他認為一刀砍的方式排老並不合理，應該是交由黨員決定，只要能夠得到支持，年紀並不重要，知名主持人張小燕還是很受到年輕人歡迎，國民黨應該要更自由、更開放，比國家體系更自由開放，才能得到支持。

孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席。圖／取自張亞中臉書。
孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席。圖／取自張亞中臉書。
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國民黨張亞中

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