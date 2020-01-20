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中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

連勝文、郝龍斌結盟選黨主席 侯友宜：好事情

2020-01-20 11:45聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

國民黨2020敗選，前主席吳敦義請辭後將進行補選，不過現在傳出郝龍斌、連勝文有意結盟參選黨主席，新北市長侯友宜今表示，每一個人願意跳出來做事情承擔責任，他覺得就是非常好的事情。

侯友宜說，他期待更多人願意來為國家、社會奉獻，盡一己之力，每一個人所扮演的角色不一樣，有人要承擔這樣的一個角色，他覺得都是肯定的好事情。

目前傳出郝龍斌、連勝文有意結盟參選黨主席，新北市長侯友宜今表示，每一個人願意跳出...
目前傳出郝龍斌、連勝文有意結盟參選黨主席，新北市長侯友宜今表示，每一個人願意跳出來做事情承擔責任，他覺得就是非常好的事情。記者王敏旭／攝影
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侯友宜連勝文

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