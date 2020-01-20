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南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

擔任高雄市公益大使的金馬影后甄珍（左），上午與市長韓國瑜（右）慰訪獨居長輩，並捐...
擔任高雄市公益大使的金馬影后甄珍（左），上午與市長韓國瑜（右）慰訪獨居長輩，並捐出10萬元協助市府推動獨居老人照顧工作。記者蔡容喬／攝影
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擔任高雄市公益大使的金馬影后甄珍上午南下高雄，與高雄市長韓國瑜一同到兩位獨居長輩家中慰訪，除送上年節禮盒、市長紅包及新年福袋，甄珍更捐出10萬元給高雄市府推動獨居長輩的照顧工作，韓國瑜也回贈高市社會局感謝狀及高雄蜜棗禮盒。甄珍對大家連聲說新年快樂，現場不少民眾都對市長大喊「加油、加油！」韓則拱手感謝民眾熱情。

韓國瑜之後陪著甄珍走到數公尺外坐車，沿途被大批媒體包圍，有人問韓國瑜是不是要感謝國安局人員，但韓並未回答，只說「我們先送從台北來的貴賓上車」，甄珍表示，今天專程從台北趕來，關心弱勢長輩，媒體問她是不是來支持市長的，她則說「對呀，永遠支持市長，我們市長是最有愛心的！」甄珍上車後跟市長說新年快樂、身體健康。

韓國瑜返回座車途中，多位民眾要求拍照，也有人拿著春聯請市長簽名，還有阿嬤抱著孫子上前請市長摸摸頭、孩子長得快，韓國瑜也笑著回身摸摸小朋友的頭。

社會局表示，市長與甄珍今天共探訪兩位長輩，82歲的施性長輩是低收入戶，因糖尿病傷口難癒合行動不便，由居家服務單位提供送餐服務及家務協助。另名85歲劉姓長輩為中低收入戶，韓市長到訪時他相當開心，還主動聊起自己跟市長是雲林同鄉，但很久沒回去了。

擔任高雄市公益大使的金馬影后甄珍（左三），上午與市長韓國瑜（右四）慰訪獨居長輩，...
擔任高雄市公益大使的金馬影后甄珍（左三），上午與市長韓國瑜（右四）慰訪獨居長輩，並捐出10萬元協助市府推動獨居老人照顧工作。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜高雄市甄珍

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