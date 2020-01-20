他提三招對付民進黨 網：國民黨高層都一團心結啊！

前立委邱毅。本報資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 國民黨敗選後已啟動改革，並將立成立改革委員會，前立委邱毅表示，要對付民進黨的方法很簡單，其實就只要三招，就是停止內耗、打贏罷韓之戰及路線公開辯論。

邱毅在臉書指出，常有人説「國民黨太沒用」，這句話反應出三個內涵：

一、民進黨對黨內某人發動攻擊時，國民黨不但無人支援，上焉者隔岸觀火，進行切割，甚至心中暗喜。下焉者則補上一刀，落井下石，趁火打劫，想借勢消滅對手。

二、國民黨內在爭功勞時，一擁而上搶戰利品。若戰敗檢討責任，則爭相把別人打成戰犯，反正都是別人錯，自己一點責任都沒有。甚至對外勾結媒體，黨同伐異，狂咬自己人。

三、國民黨的醬缸文化是「寧予外人，不予家奴」，寧可讓民進黨贏，也不可以讓黨內豎子爬上枝頭。

邱毅指出，其實對付民進黨，自立自強的方法很簡單，就三招：

一、黨內馬上停止內鬥內耗，誰鬥爭自家人，誰就是叛徒，就是公敵，大家一起鳴鼓而攻之。

二、短期內團結打贏一仗，挫挫民進黨鋭氣，並提振藍營士氣，這一仗就是「五月的高雄罷韓之戰」。此仗非贏不可，贏了就穩住陣腳，輸了則不堪設想。

三、黨內進行枱面上的路線大辯論，使黨內的政策路線，由枱面下暗裡鬥爭較勁，轉變成枱面上的公開民主爭辯。

這些都是目前國民黨的敗筆!!!

網友認為邱毅分析正確，希望邱的建言能為國民黨帶來改變，邱一語中的，但言者諄諄聽者藐藐。有人則說國民黨高層都一團心結啊！這些大老真該放手養老，否則國民黨就真的會在5年之內消失。