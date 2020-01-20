緬甸聲明一中立場 柯文哲猜：可能最近有拿中國援助

蔡英文總統連任後，北京升高對台灣國際生存空間的打壓。大陸國家主席習近平日前赴緬甸訪問時，在官方公布的「中緬聯合聲明」中文版中，明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，引發熱議。

對此，目前人在歐洲出訪的台北市長柯文哲表示，這很奇怪，台灣是誰，哪裡需要緬甸來定義。

柯文哲說，緬甸會講這個，猜測可能是因為最近有拿中國援助，有貸款，不然怎麼會沒事突然發表這個聲明幹什麼。