民眾黨徵助理起薪30K被罵翻 柯文哲：雇少、薪水拉高

柯文哲強調，自己對立院助理薪資詳情不知道，就交給黨團自己來處理，立法院的助理就是雇最少的人，薪水拉高一點，「我還是主張這樣子」。圖／北市府提供 分享 facebook 民眾黨即將進軍國會，近期積極徵才，不過卻因行政助理起薪30Ｋ，法案助理起薪35Ｋ，遭外界質疑起薪太低，甚至還有網友起底，指台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲過去談到青年起薪問題時，直言，起薪3萬元太低，怎麼夠用？跟過苦行僧的生活差不多。柯並認為，4.5萬到5萬元是較合理的起薪，諷刺柯文哲根本就是換了位子換了腦袋。

黨團總召賴香伶則在臉書上表示，根據立院組織法規定，立委辦公室置助理8到14人。（合計約41萬）、黨團置助理10到16人。（合計約52萬）在這樣的預算限制下，即使進用多位資深助理的薪水就會產生排擠效果，更何況又必需進用最低人數，我們設定3萬元以上的起薪，就是在制度上受限的平衡考慮。

賴香伶還說，這幾年公務員調薪、基本工資調漲，都有一個幅度，在公費助理費的編列上為何沒有調整，沒有人提過要修法嗎？上任後主張要就立法院組織法的公費助理人事員額及待遇進行修正，也會遊說邀請各黨團及委員支持，讓國會助理在優質的勞動環境下發揮專業，與國會議員ㄧ起合作。

不過賴香伶的說法，再度遭到網友打臉，指民進黨立委黃國書曾拋出修法草案，盼將國會助理薪資法制化，好改善助理長期低薪過勞的問題，最後卻因各黨團擔憂怕被說自肥而作罷。

對此，目前人在歐洲受訪的柯文哲表示，根據他的了解，立法院的助理人數有一個總額，最少要雇幾個，最多雇幾個，30K是最低薪，總之有一個範圍，大概就是取一個平均線，不要全部薪水都一樣。

柯文哲強調，自己對立院助理薪資詳情不知道，就交給黨團自己來處理，立法院的助理就是雇最少的人，薪水拉高一點，「我還是主張這樣子」。