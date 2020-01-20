任期將屆 段宜康宣布不參選、不任職黨公職、公營事業

民進黨立委段宜康。本報資料照片 分享 facebook 立法院本屆期將在月底結束，院會今天拚今年度中央政府總預算完成三讀。民進黨立委段宜康今天在臉書發表辭行文，宣布他將不再參選，不擔任黨公職、政府法人、公營事業職位。

段宜康在臉書表示，「任期將屆，向各位辭行。」段也提到，他依照8年前的承諾，這兩任立委的年終獎金都捐給社福團體。此後他也會如先前所宣布，「 不再參選，也不擔任黨公職、政府法人、公營事業職位。」

段說，「江湖不遠，在日落處再相逢。」