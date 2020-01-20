柯文哲：國民黨想接主席的很多「夭鬼假細禮」

出訪歐洲的台北市長柯文哲說，國民黨想接黨主席的人很多，只是大家「夭鬼假細禮」。圖／北市府提供 分享 facebook 二○二○大選國民黨慘敗，傳出黨內有人建議找鴻海創辦人郭台銘擔任黨主席，用企業經營模式重振國民黨；台北市長柯文哲說，國民黨想接黨主席的人很多，只是大家「夭鬼假細禮」，不太敢自己跳下來說要選。

永齡基金會執行長劉宥彤昨天表示，此消息是「空穴來風」，郭台銘將在年節期間出國。另有郭幕僚受訪表示，郭台銘已規畫訪美，擬拜會美國總統川普。

劉宥彤表示，郭台銘選前就曾提出「雞蛋說」，一個雞蛋若從內部突破就是新生，國民黨的改造要靠國民黨內部的力量，現在最重要是整合黨內意見，但郭不算是黨內部的人，擔任黨主席是空穴來風，與郭沒有太大關係。

正出訪歐洲的柯文哲說，民進黨二○○八年選輸，當時沒人願意出來接黨主席，才給蔡英文接；但目前國民黨是想接的人很多，和民進黨二○○八年不一樣。

柯文哲說，重複過去失敗經驗並不會成功，國民黨需要一個新的思維，現在國民黨的局面，除非每個人都說「我不想當」，這樣找一個全新邏輯進來才有機會。他說，如果韓國瑜不要去選總統，是有機會改變國民黨的，但韓現在能量損耗太多，只能說國民黨加油了。

大選落幕後，韓國瑜臉書直播說「政治太熱，對台灣不是好事情」；柯說，選後本來就應該冷下來，持續太熱也不太對，但是奇怪，選前怎麼不講這種話。