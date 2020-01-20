馬英九：做總統的責任 就是避免戰事發生

前總統馬英九昨天表示，做總統的責任就是要避免戰事發生。記者羅紹平／攝影 分享 facebook 蔡英文總統勝選後接受英國廣播公司專訪談到兩岸未來，表示「不迴避戰爭的可能」；前總統馬英九昨天表示，做總統的責任，就是要避免戰事發生。

蔡總統在專訪中，被問到中國日益增加壓力，目前台灣戰爭風險為何時表示，任何時候都不能排除戰爭的可能，重點在做好準備，加強自衛能力，但更重要的是得到國際社會的支持。

馬英九昨到台東出席活動，被媒體問到蔡總統稱台灣已做好打仗的準備的看法表示，那是蔡總統個人的看法，「難道她真的希望打一仗嗎？」蔡總統現在的做法，會讓大家有憂慮；做總統的，應該想法子使得戰爭不發生，而不是一再的認為我們已準備好，好像想打一仗的樣子。