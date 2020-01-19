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設「+1」臉書社團 國民黨青壯派邀大家論辯路線

2020-01-19 17:36聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

國民黨台北市議員羅智強等青壯派成立的「+1」團隊，今天發布聲明呼籲國民黨進行路線大辯論，有意參選黨主席者，要公開闡述兩岸路線，接受檢驗。張斯綱、游淑慧等人今下午，在國民黨中央黨部前舉行記者會，宣布成立「+1」臉書社團。

羅智強表示，「從網路跌倒就從社群站起來」，「+1」社團原本就是共同聲明平台，想建構容易有共識的平台，成員若認同聲明就會連署，內容只代表聲明者的意見，不代表國民黨其他人的意見。

羅智強說，國民黨這次大敗是在網路社群話語權全面淪陷有很大關聯，所以臉書也成立一個社團，目前其中有3萬名成員，都可以發表自己的意見，將來黨主席選舉過程中，「+1」可以變成辯論平台，可以採訪有意願參選黨主席的人對國民黨的未來有何看法，以及兩岸政策的想法等。

張斯綱表示，經過一周沈澱，國民黨兩岸政策在很多報章雜誌、社群網路有很多討論，成員意見很多，因此首週他們把平台主題設定在兩岸政策怎麼走，九二共識是否要調整？討論不會有具體的共識或結論，畢竟每個世代的想法不同，大家可以針對主題留言，不要互相攻擊，否則失去理性討論的意義，就讓平台意見大鳴大放。

表態參選黨主席的孫文學校總校長張亞中今也出席記者會，他指出，國民黨本來就是屬於青年的政黨，一開始成立就有完整論述，才能推翻滿清、建立中華民國。國父孫中山也談到，革命要成功，第一靠武力，第二靠宣傳，宣傳講的就是把理念傳出去，年輕不只是年紀，包括思想，「+1」平台一定能提供更多年輕思想，他很贊成國民黨要有路線辯論。

張亞中表示，他2012年就提醒國民黨要建立新兩岸論述，民進黨的台獨論述會把台灣帶到死胡同；國民黨的一中各表論述，是沒有未來的；北京的一國兩制論述，台灣要接受是非常困難的。年輕人有主張權利，但反九二共識、反統一，也會碰到相當挑戰。

對於前副主席郝龍斌外傳有意願參選黨主席，游淑慧表示，郝龍斌對國民黨有非常深的感情和很多改革想法，2017年黨主席選舉他提出很多意見。不管最後他決定如何，希望對的改革理念能更多元支持愈好．不過，對於2017黨主席選舉，郝龍斌沒有得到公正的評價和對待，她感到心疼，若他真的決定要選，他們一定也會支持。

2020選舉國民黨

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