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春節將至 蔡英文邀民眾索取鼠年春聯

2020-01-19 17:34聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

春節將至，總統府日前公布鼠年春聯紅包袋供民眾索取。蔡英文總統今天在臉書上表示，小時候，春聯大部分是寫「新年恭禧」，但現在社會更多元，大家喜歡各式各樣有特色的春聯來應景。

蔡英文說，「今年我們準備的這一款『風調雨順、民富國強』春聯，以及鼠年紅包袋，可在每天平日的早上9點到11點半，總統府開放參觀的時段索取。距離農曆春節只剩下幾天，還沒有拿到春聯跟紅包袋的朋友，歡迎到總統府索取，也來參觀總統府。」

蔡英文表示，「若未能來總統府索取春聯、紅包袋的朋友，也可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。最後，希望在新的一年，我們心愛的台灣能夠繼續風調雨順、民富國強。」

總統府鼠年春聯。圖／取自蔡英文臉書
總統府鼠年春聯。圖／取自蔡英文臉書
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春聯總統府紅包

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