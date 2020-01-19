春節將至 蔡英文邀民眾索取鼠年春聯

春節將至，總統府日前公布鼠年春聯及紅包袋供民眾索取。蔡英文總統今天在臉書上表示，小時候，春聯大部分是寫「新年恭禧」，但現在社會更多元，大家喜歡各式各樣有特色的春聯來應景。

蔡英文說，「今年我們準備的這一款『風調雨順、民富國強』春聯，以及鼠年紅包袋，可在每天平日的早上9點到11點半，總統府開放參觀的時段索取。距離農曆春節只剩下幾天，還沒有拿到春聯跟紅包袋的朋友，歡迎到總統府索取，也來參觀總統府。」